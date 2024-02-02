"Мій останній ефір": відомий український ведучий телемарафону йде на фронт

Український ведучий Орест Дрималовський під час прямого ефіру заявив, що він змінює своє життя і йде служити в ЗСУ.

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Орест Дрималовський іде на фронт / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Відомий ведучий "Вікон СТБ", "Фактів ICTV" та українського телемарафону Орест Дрималовський іде на фронт. Про це він офіційно заявив просто під час ефіру. Відео вже розлетілося в Мережі.

Ведучий закінчив свій новинний ефір і додав, що це був останній день у звичній ролі. Чоловік гордо заявив, що змінює своє життя і йде служити в ЗСУ.

"Особисту крапку сьогодні ставлю і я. Це був мій останній ефір перед мобілізацією до Збройних Сил України. Настав час і мені змінити звичне місце роботи - цю затишну улюблену студію на військову форму. Уже наступного тижня розпочну свій новий шлях, тому хочу подякувати вам, глядачам Вікон і Фактів. Дякую, що були і залишаєтеся з нами. Прошу вас вірити в ЗСУ, допомагати ЗСУ, і ставати до лав ЗСУ. Іншого шляху до перемоги немає", - сказав Орест в останньому ефірі. відео дня

Дивіться відео про те, що Орест Дрималовський іде на фронт:

Орест Дрималовський іде на фронт / фото: скріншот

У коментарі Фактам ICTV Орест розповів, що він отримав повістку і поїхав до Львова, адже там стоїть на обліку і вже пройшов усі етапи перед мобілізацією.

"Щоб зберегти державу - потрібно піти в армію, коли держава цього потребує. Логіка максимально проста ... Пройшов кілька тренінгів із надання першої домедичної допомоги. Практикував основи вогневої підготовки. Чи достатньо цього? Звісно, ні. Мобілізацію хочу сприймати як виклик. Намагатимуся постійно вдосконалювати свої навички, щоб бути максимально ефективним там, де буду", - розповів Дрималовський.

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