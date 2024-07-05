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Моніка Беллуччі та Тім Бертон яскраво разом вийшли у світ

Дмитро Відоменко
5 липня 2024, 04:05
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Про стосунки зоряної пари - режисера Тіма Бертона та Моніки Беллуччі відомо з початку 2023-го. Вони час від часу з'являються разом на публіці.
Беллуччи, Бертон
Моніка Беллуччі і Тім Бертон знову публічно вийшли у світ разом / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

59-річна легендарна італійська акторка Моніка Беллуччі вийшла у світ зі своїм бойфрендом, легендарним 65-річним режисером Тімом Бертоном. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Зірка фільмів "Дракула Брема Стокера" і "Страсті Христові" з'явилася на 64-й церемонії нагородження Globo d'Oro на віллі Массімо в Римі. Беллуччі обрала для виходу в світ чорну стильну сукню-пальто, при цьому міцно тримаючи за руки свого обранця. Її розкішний образ був доповнений чорними окулярами, колготами і шкіряною сумочкою з шипами.

А своє волосся легендарна актриса розпустила. Режисер Бертон, який тривалий час був у стосунках з акторкою Геленою Бонем Картер, доповнював вбрання Беллуччі своїм чорним діловим костюмом і напівпрозорими окулярами.

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Хто така Моніка Беллуччі?

Моніка Беллуччі - італійська актриса і модель. Популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Чумацьким шляхом", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"", повідомляє портал "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз служить у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.

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