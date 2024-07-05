Моніка Беллуччі та Тім Бертон яскраво разом вийшли у світ

59-річна легендарна італійська акторка Моніка Беллуччі вийшла у світ зі своїм бойфрендом, легендарним 65-річним режисером Тімом Бертоном. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.
Зірка фільмів "Дракула Брема Стокера" і "Страсті Христові" з'явилася на 64-й церемонії нагородження Globo d'Oro на віллі Массімо в Римі. Беллуччі обрала для виходу в світ чорну стильну сукню-пальто, при цьому міцно тримаючи за руки свого обранця. Її розкішний образ був доповнений чорними окулярами, колготами і шкіряною сумочкою з шипами.
А своє волосся легендарна актриса розпустила. Режисер Бертон, який тривалий час був у стосунках з акторкою Геленою Бонем Картер, доповнював вбрання Беллуччі своїм чорним діловим костюмом і напівпрозорими окулярами.
Хто така Моніка Беллуччі?
Моніка Беллуччі - італійська актриса і модель. Популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Чумацьким шляхом", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"", повідомляє портал "Вікіпедія".
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