Монатіка захейтили за концерт у день ракетної атаки по Дніпру - реакція артиста

Діма Monatik не став мовчати у відповідь на образи, які він вважає недоречними.

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Монатік наштовхнувся на критику через благодійний концерт в Одесі в день ракетного обстрілу Дніпра / колаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Український співак Дмитро Monatik 26 травня провів в Одесі концерт в рамках благодійного туру "ART Оборона". На своїй сторінці в Instagram він поділився відео з виступу, проте наштовхнувся на хвилю хейту від підписників.

Монатіка критикують за те, що артист виступав в день, коли ракети країни-агресора завдали удару по Дніпру, в результаті якого загинули люди. Багатьом це здалося блюзнірським - розважати публіку в чорний день для всієї країни.

Також музикантові "прилетіло" за те, що він нібито продовжує виконувати на концертах свої хіти російською мовою всупереч колишнім заявам, що треки перекладені українською. Монатік мовчати не став, і в коментарях відповів тим, кого його одеський виступ міг зачепити.

Так співак зазначив, що не заслуговує хейту за те, що виступив саме 26-го, адже такі ж претензії можна пред'явити й іншим артистам, який виступали на публіці в цей день. Виконання треків російською мовою Дмитро Монатік також категорично заперечує.

При цьому артист повідомив, що його одеський концерт, який викликав у громадськості стільки негативу, приніс 550000 грн, які артист має намір витратити на лікування поранених воїнів ЗСУ.

Монатік наштовхнувся на критику через благодійний концерт в Одесі в день ракетного обстрілу Дніпра / instagram.com/monatik_official

Монатік наштовхнувся на критику через благодійний концерт в Одесі в день ракетного обстрілу Дніпра / instagram.com/monatik_official

Ракетна атака на Дніпро

26 травня окупанти вдарили ракетою по лікарні у Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

27 травня на місці ракетного удару по лікарні Дніпра завершилися пошукові роботи.

Повідомлялося, що постраждали 32 людини, 13 - в лікарні. П'ятеро перебувають у важкому стані.

Три людини, які могли бути в будівлі в момент "прильоту", вважалися зниклими безвісти. Рятувальники виявили під завалами фрагменти тіл.

Дивіться відео, як росіяни ракетами обстріляли лікарню в Дніпрі:

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