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Монатік вивів на сцену в Мадриді малюків-синів і зворушив Мережу

23 жовтня 2022, 13:33

Дмитро Монатік пояснив глядачам, що через постійні благодійні концерти дуже рідко бачиться з дружиною і дітьми.

Монатік, діти
Монатік вивів на сцену в Мадриді малюків-синів і зворушив Мережу / колаж УНІАН і скріншот з відео

Відомий український співак і мультиартист Дмитро Монатік в черговий раз зворушив своїх шанувальників-тепер уже на концерті в Мадриді (столиці Іспанії). На сцену до нього під завісу виступу вийшли його сини – Данило і Платон. Відповідне відео було опубліковано на його сторінці в соціальній мережі Instagram.

Монатік пояснив глядачам, що через постійні благодійні концерти дуже рідко бачиться з дружиною і дітьми, тому під час кожної зустрічі прагне побільше часу проводити з ними.

"Цей виступ в Мадриді був особливий, тому що до нас на концерт прийшла моя сім'я. Ми так рідко зараз бачимося, і кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за лаштунками, і на сцені", – каже мультиартист.

Монатік, діти

Данило і Платон вийшли на уклін разом з батьком і його музикантами. Монатік взяв дітей за руки - і зал вибухнув бурхливими оваціями.

Нагадаємо, маленький хлопчик, 3-річний Лео Буша з міста Ірпінь, став зіркою соцмереж після того, як заспівав "Воїни світла" гурту "Ляпіс Трубецькой".

Пізніше цей же малюк разом зі своїм старшим братом Елвіном заспівав пісню попрок-гурту "Антитіла" - "Все красиво". Відео співу дітей опублікував їх батько Олександр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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