Мовчання знайшло голос: Тіна Кароль презентувала новий трек до Дня народження

У коментарі Главреду співачка зізналася, яку бурю емоцій вона зважилася приборкати в пісні "Троянди".

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Тіна Кароль представила пісню "Троянди" і розкрила сенс нового треку / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Тины Кароль

Українська співачка, Народна артистка України Тіна Кароль сьогодні святкує своє 39-річчя. На честь Дня народження вона підготувала для шанувальників сюрприз - прем'єру нової чуттєвої пісні під назвою "Троянди".

Новий трек, який записано лише за допомогою акустичної гітари, перкусії та струнного квартету, Кароль присвятила складному внутрішньому конфлікту - віддзеркаленню соціальної драми, в якій сьогодні живе кожен з нас. Муд-відео на нову пісню команда зірки представила на її YouTube-каналі.

Просто про складне, з ніжною мелодикою артистка вирішила подарувати голос суперечливим почуттям, які часом долають українців. "Троянди" про те, про що хочеться помовчати, коли все зрозуміло і без гучних слів.

"Піснею "Троянди" я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими стали лише ті, з ким можна помовчати, ніби бути "на одній гучності". "Троянди" - це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле та майбутнє", - розповідає співачка і авторка музики Тіна Кароль.

Слова до нового треку артистки написав Андрій Безкровний, який відзначає безперечну синергію з душею співачки та гармонію в роботі над новою піснею.

Дивіться новий кліп Тіни Кароль на пісню "Троянди":

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