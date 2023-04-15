Модель Алла Костромічова заінтригувала вагітним животом

Алла Костромічова виклала гарне нове фото, але її підписники знайшли прихований факт.

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Алла Костромічова / Фото РБК, Instagram, колаж

Українська модель і провідна Топ модель по-українськи Алла Костромічова заінтригувала у своїх сторіз неоднозначним фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram, модель і телеведуча виклала фото, де похвалилася своїми довжелезними ногами. Однак в той же самий час, у селебріті чітко видно вагітний живіт.

На це їй вказали і її підписники.

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"Ноги супер але мені одній животик здається?", "Ось і я зайшла почитати коментарі, тому що мені теж так здається", "І ноги, і животик хороші", "Я бачу животик", - пишуть фанати Костромічової.

Алла Костромічова / Instagram

Тим часом, сама модель ніяк не коментує своє становище, навіть якщо його і немає.

Нагадаємо, раніше українська актриса, телеведуча і модель Даша Астаф'єва ощасливила своїх підписників несподіваним зізнанням.

"Ваша взяла. Я вагітна", - написала зірка на своїй сторінці в Instagram. І тут її фоловери могли б зрадіти, якби жодне "але". Астаф'єва поспішила уточнити, що вагітна вона не дитиною, а горами. "Я вагітна. Але Карпатами. Все. І здається, це назавжди!"- написала Астаф'єва.

Раніше також дружина хореографа і учасника першого "Холостяка" Макса Чмерковського, який живе в США і брав участь у зйомках проекту "Танці. World Of Dance " Пета Мургатройд, похвалилася своїм вагітним животом.

Крім того, голлівудська актриса Блейк Лавлі, яка нещодавно народила четверту дитину від іншого актора Райана Рейнольдса, показала, як виглядає її тіло після четвертих пологів.

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