"Мені прописали смерть": друг Фріске опублікував останнє одкровення зірки про материнство

Артистка пошкодувала про своє найбільш доленосне рішення.

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Жанна Фріске шкодувала про своє рішення/ колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували одне з останніх одкровень померлої співачки Жанни Фріске.

Як пише видання 7 днів, ними свого часу поділився її близький друг і біограф Геннадій Куркін. Він представив уривок із книжки "Блестка".

"Сильно втомлюватися я почала одразу після пологів: стояти, лежати, думати, все було болісно важко, через силу. Я відчувала, як із тонким присвистом із кожним видихом виходить із мене життя; ми вирушили до лікарів, щоб розсіяти сумніви. І нам це цілком вдалося - сумнівів не залишилося, мені прописали швидку і неминучу смерть... "- пише авторка від імені Жанни.

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За словами співачки, якби вона знала, що пологи спричинять такі наслідки, вона б не народжувала зовсім.

"Зараз сиділа б біля океану і пила Розі з горла, і сміялася б над потопаючим американським сонцем... А взагалі, я хотіла б вивчити французьку, зайнятися коханням у примірювальній крамниці, витрачати гроші не роздумуючи, знаючи, що зароблю ще, і, похитуючи босоніжкою на пальцях ноги, закохувати в себе одним поглядом. Але на той час я остаточно осліпну, впаду в кому і 15 червня 2015 року піду з життя", - передає автор думки Жанни Фріске.

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Зазначимо,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Ф ріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року. Рідна сестра співачки розповідала про стан хворої родички.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла втратити свідомість від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

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