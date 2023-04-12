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"Знищував морально": Мішина зізналася, чи спілкується з Еллертом, який поїхав до США

Дмитро Відоменко
12 квітня 2023, 16:39 оновлено 12 квітня, 16:41
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Ксенія Мішина, яка була головною героїнею 1-го сезону шоу "Холостячка", розповіла, чи спілкується вона з екс-коханим Олександром Еллертом.
Мішина, Еллерт
Ксенія Мішина / скріншоти з відео

Популярна українська актриса Ксенія Мішина (зірка серіалу "Кріпосна"), яка кілька років тому була головною героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", трохи розповіла про те, чи спілкується зі своїм колишнім обранцем, переможцем того самого шоу, коміком і сценаристом Олександром Еллертом. Трохи розговорилася дівчина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Це такий тригер. Ми були на телебаченні, ми жили разом, ми транслювали своє особисте життя. Ну звичайно, що людям цікаво. Але все. Ми розлучилися, всі, до побачення. Спілкування ми не підтримуємо. Він щось там писав, Але я не відповідаю", – поділилася артистка.

Плюс ситуацію погіршує те, що після початку повномасштабної україно-російської війни Еллерт покинув Україну і виїхав до США.

відео дня

Дьомін уточнив, чи підтримував Еллерт Ксенію морально після 24 лютого 2022-го. Вона відповіла лаконічно.

"Знищував морально, давай так", - сказала дівчина.

Мішина, Еллерт

Нагадаємо, раніше відома українська попспівачка MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Середа) похвалилася спортивною, підтягнутою фігурою у спокусливій білизні через рік після пологів.

Інша молода мама, дизайнерка і ресторатор Даша Кацуріна, також не залишилася за бортом і засвітила свої пікантні форми в леопардовому купальнику.

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