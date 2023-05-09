Ксенія Мішина вперше розповіла, чому насправді не вийшла заміж за батька свого сина

Наслідки невдалого шлюбу переслідують Мішину і до цього дня.

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Ксенія Мішина зізналася, чому пішла від батька свого сина / instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина - мати-одиначка, і гордо несе по життю це звання. Однак, так було не завжди. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, чому не склалися її стосунки з батьком сина Платона, якому зараз вже 12 років.

Мішина не раз зізнавалася, що відносини з колишнім обранцем були для неї вкрай складними, та залишили сильну психологічну травму, з якою вона бореться досі.

Від свого мучителя вона втекла на пізніх термінах вагітності, але ніколи не розкривала, що ж насправді послужило причиною такого складного рішення.

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"Раптом наші відносини з коханою людиною звернули у гірший бік. Людина почала показувати своє істинне обличчя, а я не зрозуміла, чому саме так вийшло. Можливо, на це вплинула вагітність, яка "налякала". Про це я дізнаюся через 11 років, коли об'явиться. Але факт залишається фактом, і стосунки просто падали в безодню. Це був важкий психологічний абьюз, який накладався на затяжний чотиримісячний токсикоз", - згадує Мішина.

Акторка зізналася, що була залежна від свого партнера, в тому числі і фінансово, та постійно відчувала власне безсилля. Що, до речі, приносило її обранцеві задоволення.

Ксенія Мішина зізналася, чому пішла від батька свого сина / instagram.com/misha.k.ua

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