УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ксенія Мішина вперше розповіла, чому насправді не вийшла заміж за батька свого сина

Анна Підгорна
9 травня 2023, 16:34 оновлено 9 травня, 16:40
64
Наслідки невдалого шлюбу переслідують Мішину і до цього дня.
Ксенія Мішина з сином Платоном
Ксенія Мішина зізналася, чому пішла від батька свого сина / instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина - мати-одиначка, і гордо несе по життю це звання. Однак, так було не завжди. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, чому не склалися її стосунки з батьком сина Платона, якому зараз вже 12 років.

Мішина не раз зізнавалася, що відносини з колишнім обранцем були для неї вкрай складними, та залишили сильну психологічну травму, з якою вона бореться досі.

Від свого мучителя вона втекла на пізніх термінах вагітності, але ніколи не розкривала, що ж насправді послужило причиною такого складного рішення.

відео дня

"Раптом наші відносини з коханою людиною звернули у гірший бік. Людина почала показувати своє істинне обличчя, а я не зрозуміла, чому саме так вийшло. Можливо, на це вплинула вагітність, яка "налякала". Про це я дізнаюся через 11 років, коли об'явиться. Але факт залишається фактом, і стосунки просто падали в безодню. Це був важкий психологічний абьюз, який накладався на затяжний чотиримісячний токсикоз", - згадує Мішина.

Акторка зізналася, що була залежна від свого партнера, в тому числі і фінансово, та постійно відчувала власне безсилля. Що, до речі, приносило її обранцеві задоволення.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина зізналася, чому пішла від батька свого сина / instagram.com/misha.k.ua

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ксенія Мішина
Реклама

Головне за день

ППО і боєприпаси для боротьби з дронами: США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні

ППО і боєприпаси для боротьби з дронами: США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні

16:57 Світ
"Бахмут продати не вийшло": Зеленський назвав причину нових ракетних атак РФ

"Бахмут продати не вийшло": Зеленський назвав причину нових ракетних атак РФ

16:42 Україна
ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: війська РФ налякані, а армія України вже контрнаступає

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: війська РФ налякані, а армія України вже контрнаступає

14:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:05

Війна в Україні і роль Легіону свобода Росії: Пономарьов назвав умови розтрощення режиму Кремля

17:00

"Пригожина найближчим часом вб'ють": Піонтковський розповів, хто хоче смерті російського терористаВідео

16:57

ППО і боєприпаси для боротьби з дронами: США оголосили про найбільший пакет допомоги УкраїніВідео

16:42

"Бахмут продати не вийшло": Зеленський назвав причину нових ракетних атак РФВідео

16:34

Ксенія Мішина вперше розповіла, чому насправді не вийшла заміж за батька свого сина

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:27

Теледивлення у квітні на Київстар ТБ: хто очолив ТОП та як вплинуло закриття окремих телеканалів на загальний рейтинг новости компании

16:25

Орхідея нарощує листя й не цвіте - в чому причина і що робити

16:22

Пишні та соковиті котлети будуть танути у роті: спритний трюк здивує навіть досвідчених господиньВідео

16:08

Чому потрібно мити підлогу червоною ганчіркою: древня мудрість, яка відома небагатьом

Реклама
16:01

Пономарьов пояснив, як потрібно буде боротися з реваншизмом в РосіїВідео

15:56

Терміново відправився додому в супроводі "швидких": Лукашенко стало погано на параді в МосквіВідео

15:54

Прошив "Іглою": боєць Нацгвардії збив з ПЗРК російську крилату ракету

15:41

Валерія закликала і далі вбивати українців, адже "бог на нашому боці"Відео

15:40

Щоб суп не перетворився на "кашу": хитрий трюк, як не розварити макарони

15:35

Шикарна шевелюра буде без салонних процедур: як наносити маску і бальзам для волосся

15:28

Пугачова написала приурочене до 9 травня звернення: росіяни в істериціВідео

15:13

"Народи мені дитину": Кіркоров благав відому співачку про спадкоємцяВідео

15:11

Ягоди будуть соковитими завжди: чудове полуничне варення за 5 хвилин - рецепт смакотаВідео

14:57

Favbet Foundation передав бригаді ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi L200

14:53

"Спасібушечка" Лоран побажала покійним бабусям і дідусям "перемоги над нацизмом"Відео

Реклама
14:51

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: війська РФ налякані, а армія України вже контрнаступаєВідео

14:35

Любителі путініста Лепса у Львові отримали повісткиВідео

14:33

"Все, матусю, я побіг": на фронті загинув "Сокіл", який виконував шалені спецопераціїЕксклюзив

14:32

Що не можна зберігати в гаманці: 5 предметів, які блокують грошовий потік

14:31

Жінка робила манікюр протягом багатьох років - тепер вона ледве може рухати руками

14:29

ЄС готовий дати Україні 1 млн артснарядів: Зеленський назвав умову перемоги над РФВідео

14:19

Єдине відеоінтерв’ю з Валерієм Залужним за час війни покажуть у проєкті "Рік. За кадром"Відео

14:17

Тома Круза запідозрили в романі з розлученою Шакірою - ЗМІВідео

14:14

На параді в Москві був тільки один танк, і той виготовлений в УкраїніВідео

13:54

На Донбасі загинув співробітник Офісу президента - ЄрмакВідео

13:51

Злата Огневич зганьбилася на гей-весіллі колишнього учасника Холостячки

13:43

"Техніка залишилася в Україні": у Мережі розчихвостили ганебний парад Путіна на Красній площіВідео

13:31

Життя зміниться: що означає номер квартири і як вибрати щасливий ключик

13:26

У Новосибірську російські партизани спалили бомбардувальник РФ Су-24Відео

13:10

Євробачення 2023: де дивитися перший півфінал онлайн 9 травняВідео

12:56

Як українцям отримати 40 тисяч грн допомоги: чому потрібно поспішитиВідео

12:47

Зірка Жіночого кварталу розкритикував Олега Псюка: "Невідомий, а поводиться, як Каньє Вест"

12:41

Гороскоп на завтра 10 травня 2023: Дівам - несподіваний дзвінок, Рибам - віщий сонВідео

12:40

У Варшаві на "День Перемоги" російських дипломатів розбудили сиренами та вибухамиВідео

12:27

Щастить не всім: що значить, якщо кішка лежить або спить на людині

Реклама
12:25

Струхнув і почав озиратися: Путіна налякала дивна "бавовна" на параді в МосквіВідео

12:08

Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

11:55

Чому не можна прибирати павутину в будинку і що вона віщує

11:50

"Схожа на Путіна - стежить за вами": Галкін повеселив фанатів фото риби з "обличчям" диктатораВідео

11:47

Пригожин може здати Бахмут і влаштувати путч: Кисельов розкрив сценарій заколоту у РФВідео

11:43

А де, вибачте за слово, армата?Погляд

11:43

Таку смакоту ви ще не куштували: таємний інгредієнт зробить тушковану капусту незрівнянноюВідео

11:30

Загадка на увагу: потрібно знайти синє гумове коло в аквапарку

11:27

Тіна Кароль вважає свій виступ на Євробаченні ганьбою: "Мій комплекс меншовартості"Відео

11:20

"Армія біжить": після ігнорування ультиматуму Пригожин видав правду про ситуацію на фронтіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти