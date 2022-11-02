Міша Кацурін розповів про особливості інтимного життя з Надею Дорофєєвою: "Рекомендую"

Міша Кацурін розкрив пікантну подробицю його інтимного життя з Надею Дорофєєвою / instagram.com/misha_katsurin, instagram.com/nadyadorofeeva

Український ресторатор, музикант і блогер Міша Кацурин розповів, що у нього є незвичайне хобі - він "колекціонує" незвичайні слова. Поглиблене вивчення української мови подарувало йому новий, захоплюючий світ, повний цікавих виразів, якими він час від часу ділиться зі своїми шанувальниками.

Так Кацурін нещодавно заглибився у квітчастий світ української обсценної лексики. На своїй сторінці в Instagram він зізнався, що вивчати нові лайки йому було складно.

А ось слова любові прийшли до нього дуже легко, адже поруч з ним виявилася потрібна жінка, яка його надихає - українська співачка Надя Дорофєєва. Міша зазначає: і в повсякденному житті, і в інтимному він дуже балакучий. Базікати без угаву в ліжку з Дорофєєвою для нього - справжня насолода.

"Лаятися мені було складно, а ось кохатися "полетіло" з першого разу. Я дуже говіркий у ліжку. І ми з милою були впевнені, шо буде цирк. Але все сталося так органічно і мелодійно, немов ми так робили все життя. Рекомендую!" - поділився Кацурин.

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