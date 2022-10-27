Надя Дорофєєва показала, як Міша Кацурін розважається в її ліжку

Пара перестала приховувати свої почуття і без збентеження показує свою любов шанувальникам.
Українська співачка Надя Дорофєєва все більш відкрито розповідає про свій новий роман з ресторатором і музикантом Мішею Кацуриным, який багато років був їй близьким другом.
Закохані довгий час не афішували відносини через галас навколо їх особистого життя: Додо розлучилася зі співаком і коміком Володимиром Дантесом, Кацурін пішов до неї від своєї дружини Даші, а Даша знайшла розради в близькому спілкуванні з Дантесом.
Секрет непростого любовного чотирикутника нарешті розгаданий, і тепер кожен живе своїм щасливим життям і насолоджується новими відносинами. На сторінці Дорофєєвої в Instagram стали з'являтися кадри з її побуту з новим бойфендом.
Нещодавно Додо опублікувала ролик, на якому Михайло Кацурін лежить в її ліжку, і з посмішкою награє щось на гітарі для неї.
"У моєму ліжку валяється якийсь бард. Допоможіть", - жартома підписала відео Дорофєєва.
Раніше Надя Дорофєєва розкрила секрет, что змусило її піти від Дантеса після 6 років шлюбу. Співачка зазначила, що каталізатором послужила серйозна розмова.
Даша Кацуріна, колишня дружина Міші і нинішня кохана Дантеса, нещодавно стала жертвою жорстких нападок хейтерів. Дизайнерка не стала мовчати, і послала заздрісників на три букви.
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