Світове визнання: нову пісню Тіни Кароль номінували на Греммі

Її співпраця з Дайан Уоррен вилилася в дещо більше, ніж просто музика.

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Тіна Кароль і Дайан Уоррен - One Nation Under Love номінували на Греммі / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Українська культура, зокрема музика, продовжує впевнено завойовувати світові сцени. Свій внесок у цю благородну місію внесла співачка Тіна Кароль - разом з легендарним оскароносним композитором Дайан Уоррен, яка співпрацювала з Селін Діон, Леді Гагою, Вітні Х'юстон, Тіною Тернер та ін., українська співачка створила композицію One Nation Under Love.

"Я довго ходила з ідеєю, що це не просто має бути пісня, це не просто композитор має бути, це не просто проєкт. Я зверталася до багатьох продюсерів, менеджерів", - зазначила Кароль в ефірі Сніданку з 1+1. Вона розповіла, що моментально знайшла з Дайан Уоррен спільну мову, і працювати з нею було легко, тому що у них з композитором була "хімія".

До того ж Уоррен була рада працювати над піснею, що присвячена Україні, так як сама гаряче підтримує нашу країну. В результаті вийшов трек, який помітили.

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Так Кароль повідомила неймовірні новини: її з Уоррен труд був номінований на престижну музичну премію Греммі в декількох номінаціях.

"Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також поданий до Греммі. Буде видно, чи дадуть нам короткий шорт-лист чи довгий. Я не знаю. Це вже таке: "Ви мусите це зробити!" - переконана Тіна.

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