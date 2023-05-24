Співачка пояснила, чому приходила у медзаклад і чому це вже стало частиною її життя.

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Міка Ньютон налякала прихильників фото з онкологічного центру/ колаж: Главред, фото: instagram/ mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон опублікувала фото з онкологічного центру США. Це налякало її підписників. Проте з’ясувалося, що вона їздить туди регулярно для перевірки після небезпечної хвороби.

Співачка пояснила, що після того, як кілька років тому вона лікувала рак яєчників, тепер їй доводиться регулярно їздити в онкоцентр на перевірки. Про це Міка Ньютон розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram, де і розмістила відповідне фото.

"Щоразу, коли мені потрібно їхати до онкологічного центру, я не можу повірити, що це частина мого життя. Сьогодні думала про те, що мені залишилося ще 1,5 року їздити сюди на чек-апи, щоб стати випускницею цієї школи життя. Кожного разу, коли я тут, все дуже емоційно, багато думок у голові", – поділилася співачка.

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Вона зазначила, що відвідує цей медичний заклад, щоб переконатися, що все добре. Проте вона зазначила, що їй все одно боляче згадувати те, що їй довелося пережити 5 років тому.

Міка Ньютон налякала прихильників фото з онкологічного центру/ instagram/ mikanewton

Нагадаємо, що Міка Ньютон розповіла про боротьбу з раком яєчників у вересні 2020 року. У співачки була третя стадія раку, але після операцій вона швидко змінилася на першу, що здивувало навіть американських лікарів.

Раніше фаворитку Євробачення-2023 Loreen звинуватили в плагіаті хіта в української співачки Міки Ньютон. Пильні користувачі мережі відразу ж помітили, що цей трек дуже схожий на пісню української співачки Міки Ньютон "У полоні", який вийшов у 2005 році.

Міка Ньютон відреагувала на можливий плагіат шведкою Loreen її пісні для Євробачення-2023. Вона зазначила, що не бачить у пісні шведки плагіату своєї пісні 2005 року "В полоні".

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