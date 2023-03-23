Фаворитку Євробачення-2023 Loreen звинуватили в плагіаті хіта в української співачки

Шведська співачка Loreen, яка колись вже перемагала на пісенному конкурсі Євробачення (у 2012 році) у 2023 році знову представлятиме свою країну там. На офіційному YouTube-каналі Євробачення вже є виступ Loreen на національному шведському відборі, де вона і виконала трек під назвою Tattoo.
Але пильні користувачі Мережі відразу ж помітили, що цей трек дуже схожий на пісню української співачки Мікі Ньютон "У полоні", який вийшов цілу епоху назад, а точніше – в 2005 році.
Цікаво, що після того, як стало відомо, що Loreen виграла нацвідбір, то відразу ж стала лідером в букмекерських прогнозах на перемогу в Євробаченні-2023, помітно обійшовши конкурентам за котируваннями.
Тепер фанати цього пісенного конкурсу з України дуже активно обговорюють в мережі, чи вплине ймовірний плагіат на пісню Мікі Ньютон на підсумкові результати Євробачення-2023.
Ось пісня Loreen
А ось пісня Міки Ньютон
Коли пройде Євробачення 2023
67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені m&s Bank Arena.
13 травня відбудеться грандіозний фінал.
Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги на торішньому конкурсі українського фолк-хоп-колективу Kalush, однак через війну проведення конкурсу в нашій країні стало неможливим.
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