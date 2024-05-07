Меладзе вийшов на сцену з коханою жінкою

Співачка Альбіна Джанабаєва несподівано з'явилася на сцені.

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Валерій Меладзе заспівав дуетом / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Дружина російського співака Валерія Меладзе, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, співачка Альбіна Джанабаєва несподівано з'явилася на сцені під час концерту свого чоловіка.

За даними пропагандистських ЗМІ, Меладзе виступав із концертом у Маямі, США. Під час пісні "Притяжения больше нет", до нього приєдналася його дружина Альбіна Джанабаєва.

РосЗМІ також зазначають, що "за іронією", на задньому фоні транслювався кліп Віри Брежнєвої, яка не підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

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Меладзе заспівав дуетом / Скриншот 7dn.ru

Хто такий Валерій Меладзе? Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".

Альбіна Джанабаєва - останні новини по темі

Зазначимо, колишня дружина Валерія Меладзе Ірина розповіла, що, будучи в шлюбі з Меладзе, вона намагалася переконати його в корисливості намірів Джанабаєвої, а також шукала розмови з суперницею, яка на очну ставку не погодилася.

А також раніше Альбіна Джанабаєва поділилася новим селфі, на якому не схожа на себе. На опублікованому зображенні вона виглядає блідою і втомленою.

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