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Джанабаєва показала доньку, що підросла, від Меладзе

Олена Кюпелі
12 квітня 2024, 16:12
Пара виховує трьох дітей, тепер їхній доньці виповнилося три роки.
Валерій Меладзе, Альбіна Джанабаєва
Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва відзначили день народження доньки Агати/ колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка так і не висловила свою позицію про вторгнення Росії в Україну, показала свою 3-річну доньку Агату, яку вона народила від співака Валерія Меладзе.

Відповідним постом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Наша улюблена пташка, 3 роки", - підписала фото вона.

На відео вона показала маленьку дівчинку, яка біжить із маленькими кульками. Тим часом, фоловери сторінки накинулися на співачку та її дитину за те, що дівчинка ходить із соскою.

відео дня

Хто такий Костянтин Меладзе?

Костянтин Меладзе - композитор, аранжувальник, поет-пісняр і музичний продюсер. Старший брат співака Валерія Меладзе. Засновник дівочої поп-групи ВІА Гра. Його пісні виконували Софія Ротару, Алла Пугачова, Вєрка Сердючка та ін. Меладзе був продюсером і композитором кіномюзиклів "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Попелюшка", "Сорочинський ярмарок". Брав участь як наставник, продюсер і композитор у різних телешоу - "Фабрика зірок", "Голос країни", "Хочу V ВІА Гру", "Х фактор" тощо.

Альбіна Джанабаєва - останні новини по темі

Додамо, раніше Альбіна Джанабаєва, яка здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом і схожістю зі співачкою Мадонною, провела низку невдалих косметичних процедур.

А також Альбіна Джанабаєва поділилася у своїх соцмережах рідкісним знімком старшого сина, якого вона народила від Валерія Меладзе.

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