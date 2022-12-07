"Мрію приїхати на обмін і зустріти побратимів": захисник Маріуполя "Орест" побував на шоу "Сніданок з 1+1"

Ексклюзивно в ефір "Сніданку з 1+1" на ТЕТ приходив Легендарний захисник Маріуполя Дмитро Козацький (позивний "Орест").

"Орест" / прес-служба "1+1"

Днями Дмитро у своїх соцмережах повідомив, що після багатомісячного російського полону і реабілітації повертається у військову службу. Однак зазначив, що це відбувається за стандартною процедурою. І він не повертається на передову. Тому і попросив його не героїзувати.

"Є така процедура, тому що в країні воєнний стан. Я не можу звільнитися, наприклад, за станом здоров'я, оскільки я здоровий, Слава Богу. Не важливо, повернувся ти з полону чи ні, у нас всіх є певний обов'язок, і тому я зараз буду продовжувати військову службу. Так має бути, поки не завершиться воєнний стан. Наші дороги з полком "Азов" поки розійшлися, моє робоче місце зайняте, але я завжди буду пам'ятати ці - кращі – часи нашої військової служби в такому легендарному підрозділі", - сказав він.

Крім того," Орест " хоче продовжувати професійно займатися фотографією. Каже, що вже придбав новий об'єктив у США, де нещодавно був зі спеціальною місією.

"Я поїхав до США на запрошення нашого українського посольства. Мене запросили на презентацію фотокниги, де були представлені роботи міжнародних фотографів на тему війни в Україні. І я був на обкладинці фотокниги. Потім ми також їздили на презентацію фільму Євгена Афінеєвського – Freedom on Fire, який теж показує війну в Україні", - зазначив він.

Також Козацький повідав, як - вперше після полону - в США він зустрівся з мешканкою Маріуполя Ганною Зайцевою, яка навесні була в заручниках на "Азовсталі". Саме в цих стінах Анна і Дмитро познайомилися. "Орест "зізнався, що був дуже щасливий бачити її і підкреслив, що майже всі цивільні, які були з ним там, на" Азовсталі", стали для нього справжніми родичами.

На завершення свого розповіла Козацький поділився своїми потаємними мріями.

"Мрії зараз - це про те, що дуже важко отримати. Фотографією я можу займатися хоч кожен день, їздити по Україні, є, що бажаю, але багато моїх побратимів досі перебувають у полоні. Моя мрія - приїхати на обмін і зустріти всіх побратимів, побачити і обійняти", - підсумував він

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