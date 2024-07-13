Майкл Дуглас на рідкісних фото показався з донькою і сином

Актор здійснив рідкісний публічний вихід зі своїми дітьми.

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Майкл Дуглас вийшов у світ / Колаж Главред, фото Instagram/catherinezetajones

79-річний голлівудський актор Майкл Дуглас і чоловік акторки Кетрін Зета Джонс останнім часом все рідше з'являється на публіці.

Між тим, Дуглас рідко з'являється на публіці, саме тому кожен його вихід стає сенсаційним.

10 липня Майкл відвідав показ політичного документального фільму в театрі DGA в Нью-Йорку разом зі своїми дітьми від дружини Кетрін Зети-Джонс. 21-річна Керіс і 23-річний Ділан супроводжували батька і позували з ним.

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Сам Дуглас носив темний брючний костюм, а його діти мали дуже елегантний вигляд у білому вбранні.

Хто такий Майкл Дуглас Майкл Кірк Дулас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа.

Фото красивого сімейства можна подивитися тут

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Дочка голівудської актриси Кетрін Зета-Джонс, Керіс Зета-Дуглас, мала такий самий вигляд, як і її мама, коли приміряла сукню актриси на свій 21-й день народження.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем розкрила секрет вічної молодості шкіри. Шикарна "перчинка" вдається до вельми екстремальних заходів, щоб зберегти свіжість і тонус обличчя.

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