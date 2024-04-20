Періс Гілтон уперше показала доньку

Періс Гілтон уперше показала свою маленьку дівчинку.

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Періс Гілтон показала доньку / Колаж Главред, фото Instagram/parishilton

Світська левиця і діджей Періс Гілтон, яка нещодавно стала мамою вдруге, опублікувала першу фотографію своєї доньки Лондон через п'ять місяців після її народження.

Як пише Page Six, малятко сиділо на колінах у мами в рожевому вбранні і з таким самим бантом на голові на милих сімейних знімках, опублікованих в Instagram у п'ятницю.

"Представляємо Лондон Мерилін Гілтон-Рим", - підписала Гілтон знімки. "Скільки себе пам'ятаю, я мріяла про доньку на ім'я Лондон".

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Вона продовжила: "Я так вдячна, що вона тут. Я дійсно дорожу кожним моментом, який проводжу з нею. Разом із Феніксом мої малюки-ангели показали мені любов, про яку я навіть не підозрювала, що вона може бути настільки глибокою, поки я не стала їхньою матір'ю".

Селебріті приголомшила фанатів, коли після Дня Подяки 2023 року вона розповіла, що в них із чоловіком народилася ще одна дитина.

Гілтон оголосила про народження, поділившись в Instagram фотографією, де було зображено дитяче повністю рожеве вбрання з вишитим зверху ім'ям "Лондон". До монохромного вбрання вона також додала пару сонцезахисних окулярів у формі червоних сердечок і плюшевого ведмедика.

"Спасибі за мою дівчинку", - підписала фотографію спадкоємиця готелю.

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Нагадаємо, раніше Періс Гілтон показала обличчя свого сина. Вона часто викладає фото зі своїм малюком, коли проводить із ним час.

Нагадаємо, раніше маму Періс Гілтон захахалила за незручні фото з сином. Шанувальники зірки вирішили, що світська левиця ніяково тримає малюка, оскільки бере його на руки не дуже часто.

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