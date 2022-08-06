Маша Єфросиніна в яскравому топі показала свій відпочинок на природі / instagram.com/mashaefrosinina

Останні п'ять місяців українцям рідко вдається викроїти для себе хвилинку, щоб просто привести свої думки в порядок. Подібні, здавалося б прості речі зараз сприймаються як розкіш.

Своїм досвідом рідкісного відпочинку поділилася українська ведуча, громадська діячка та волонтерка Маша Єфросиніна.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала короткий ролик, на якому сидить на тлі природи. "Коли вперше дозволила собі не читати новини з вечора і нарешті виспалась…", - підписала відео Єфросиніна.

Мамі двох дітей рідко вдається знайти час для себе. Для відпочинку вона вибрала простий і скромний наряд - спортивний ліф коралового кольору і темні сонцезахисні окуляри.

У коментарях шанувальники діячки відзначають - спокій і умиротворення їй дуже до лиця:

"Тобі дуже личить ❤️"

"Гарнюня❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Дуже гарна!"

"Бережіть себе, Машенька ❤️"

"Маша, гарного дня! Любов завжди рятує!❤️❤️❤️"

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