Маша Єфросиніна в яскравому топі показала свій відпочинок на природі

За словами ведучої, їй вперше за довгий час вдалося по-справжньому розслабитися.
Останні п'ять місяців українцям рідко вдається викроїти для себе хвилинку, щоб просто привести свої думки в порядок. Подібні, здавалося б прості речі зараз сприймаються як розкіш.
Своїм досвідом рідкісного відпочинку поділилася українська ведуча, громадська діячка та волонтерка Маша Єфросиніна.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала короткий ролик, на якому сидить на тлі природи. "Коли вперше дозволила собі не читати новини з вечора і нарешті виспалась…", - підписала відео Єфросиніна.
Мамі двох дітей рідко вдається знайти час для себе. Для відпочинку вона вибрала простий і скромний наряд - спортивний ліф коралового кольору і темні сонцезахисні окуляри.
У коментарях шанувальники діячки відзначають - спокій і умиротворення їй дуже до лиця:
"Тобі дуже личить ❤️"
"Гарнюня❤️❤️❤️❤️❤️❤️"
"Дуже гарна!"
"Бережіть себе, Машенька ❤️"
"Маша, гарного дня! Любов завжди рятує!❤️❤️❤️"
Раніше 40-річна герцогиня Кембриджська, Кейт Міддлтон, показала витончені щиколотки і засмаглі коліна під час Гран-прі Великобританії з вітрильного спорту в Плімуті.
Також українська модель і телеведуча Валерія Крук похвалилася пікантними фото в купальнику на прохання ВСУ.
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