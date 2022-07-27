Єфросиніна розповіла, чому поки не повертається з дітьми в Україну

колаж Єфросиніна / Колаж фото УНІАН

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна пояснила, чому поки не хоче повертатися з Німеччини в Україну разом з дітьми. Вона відзначила, що дуже боїться за життя своїх

"Хочеться додому. Але я тут тільки заради дітей. Мені дуже страшно за дітей. Я знаю себе в страху. Я пробувала жити в страху, я стаю неефективною — материнський інстинкт. Я не можу працювати. Страх - він не ефективний. Я боюся за дітей і це не погано, і не добре, це факт. Багато жінок знаходять сили жити і долають страх. Я стаю безрезультативною", - зізналася Єфросиніна.

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Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна говорила, що її чоловік перед тим, як вона виїхала з України з дітьми, зробив їй подарунок - зав'язав на руці жовто-синю стрічку кольорів прапора України.

"Ця стрічка завжди була на рюкзаку мого чоловіка. Він повісив її собі в 2014 році, коли був Майдан, і почалася війна. І ніколи її не знімав. Ходив з цим рюкзаком, подорожував, вона завжди у нього бовталася. Коли ми прощалися на кордоні, він мені її пов'язав, і сказав: "Розв'яжу, коли ми побачимося", - згадала телеведуча і розплакалася

До того Єфросиніна дуже жорстко прокоментувала парад на честь 9 травня який відбувся в Москві, на Красній площі.

"Сьогодні, коли весь світ об'єднується на підтримку вільної України, Росія проводить свій так званий "парад Перемоги". Але хто марширує в ньому: вбивці жінок, дітей і літніх людей; гвалтівники, злодії, мародери і військові злочинці. Це парад сорому країни, де 70% населення підтримує дії найбільшого терориста! Але ми всі знаємо і запам'ятаємо! Україна переможе! Росія залишиться ні з чим. Слава Україні!"- підписала ролик Єфросиніна.

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