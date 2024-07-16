Маша Єфросиніна розповіла, за чим сумує на відпочинку

Єфросиніна відповіла на провокативне запитання щодо відпустки.

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Маша Єфросиніна поділилася секретом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Українська популярна ведуча Маша Єфросиніна поділилася зі своїми шанувальниками дуже особистим. Зокрема, вона відповіла на провокаційне запитання про те, чого ж їй насправді не вистачає під час відпочинку.

"Ніколи зі мною на відпочинку такого не траплялося", - написала Єфросиніна в Instagram.

Маша Єфросиніна поділилася своїм секретом / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Попри інтригу, яку намагалася тримати ведуча, натякаючи на інтим, виявилося, що Єфросиніній не вистачає спорту.

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Маша Єфросиніна і спорт / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

інфографіка єфросиніна / інфографіка: Главред

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловей було "занадто емоційним".

А також блогер Олександр Волошин сказав, як він особисто до Маші Єфросиніної ставиться. Він заявив, що Єфросиніна не викликає в нього довіри, оскільки, "лицемірна і часто паразитує на популізмі".

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