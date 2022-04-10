Через 20 років: Дженніфер Лопес виходить заміж за Бена Аффлека

Дженніфер Лопес побралася з Беном Аффлеком / Колаж

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес оголосила про заручини з актором Беном Аффлеком.

Це - другі заручини артистів. Перші відбулася в 2002 році, але актори скасували весілля за день до церемонії, імовірно через алкогольну залежність Аффлека.

Бен і ДжейЛо розлучилися на цілих двадцять років, щоб зрозуміти, що вони насправді призначені один одному. Вони відновили відносини навесні 2021, і на публіці виглядали ще більш щасливими, ніж в перший раз.

Ідилія закоханих тривала цілий рік, і ось ДжейЛо розповіла довгоочікувану для всіх шанувальників Бенніфер новину - вона і Афлек заручені.

Артистка показала ролик, на якому вона стримує сльози, розглядаючи розкішне кільце з зеленим каменем на безіменному пальці. Відео Лопес анонсувала на своєму офіційному акаунті Twitter з посиланням на сайт, а фан-сторінка пари в Instagram продублювала його для загального доступу.

читайте такожТоня Матвієнко розлучилася з Арсеном Мірзояном

Раніше співачка Шер звинуватила Путіна в злочинах проти людства - окрім геноциду українців, кривава політика кремля може призвести до голоду у світі.

Інші новини: