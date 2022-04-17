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Меган Маркл підтримала українців гаслом "Слава Україні"

17 квітня 2022, 12:15

Герцоги Сассекські звернулися до української збірної зі зворушливою промовою.

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Меган Маркл вигукнула Слава Україні на відкритті Ігор Нескорених / gettyimages.com

16 квітня в Гаазі відбулося відкриття міжнародних спортивних змагань Гра Нескорених, засновником яких у 2014 році став принц Гаррі.

Мета заходу - пропаганда спорту, як способу реабілітації ветеранів війни. Цього року в іграх, з особистого дозволу президента України Володимира Зеленського, брала участь українська команда.

Принц Гаррі на церемонії відкриття висловив свою солідарність з українським народом і його захисниками, адже вони прибули не тільки для демонстрації власної сили, а й для того, щоб показати всьому світу правду про війну. "Ви знаєте, що ми на вашому боці. Вас підтримує весь світ і ви заслуговуєте більшої допомоги",- сказав він.

Також з промовою виступила його дружина - колишня акторка, нині герцогиня Сассекська Меган Маркл. Слова вдячності українській команді вона закінчила гаслом "Слава Україні": "Для кожної команди, як ми з чоловіком віддаємо собі звіт, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо", - сказала Меган Маркл.

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Раніше лідер групи Машина часу Андрій Макаревич розповів, за що, на його думку, Путін ненавидить Україну, і навіщо йому Третя світова війна.

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