"Маніакальне переслідування незгодних": Галкін розповів, як РФ намагається позбавити його концертів за кордоном

Російський комік Максим Галкін, який з перших днів повномасштабної війни в Україні засуджує військову політику країни окупанта - Росії, розповів про те, як країна на болотах намагається ставити артисту палиці в колеса.
На своїй сторінці в Instagram, він поділився історією про нещодавню поїздку до Індонезії та дрібними гидотами країни-окупанта. Зокрема, Галкін каже, що його дійсно не впустили в Індонезію, хоча за два дні до цього відкрили робочу візу.
"Не йдеться ні про які чорні списки, а то понаписували вже. Ніякої неприязні до мене теж немає. Офіцери прикордонної служби виявилися дуже ввічливими. Причину було названо майже відразу, її кілька разів повторили різні співробітники - лист від уряду РФ із проханням не впускати мене на Балі. Папір мені показали, але, звісно ж, у копії ввічливо відмовили", - зізнався Галкін.
Артист також зазначив, що подібна історія з концертом сталася і в Таїланді. Однак там влада РФ діяла по-іншому. "У Таїланді російська влада працювала за іншою схемою - натиснула на власників залів, які мають міцні зв'язки з російським консульством і російським туризмом", - розповідає він.
Судячи з тону Галкіна, ці дрібні капості "великої держави" ніяк не впливають на фінансове становище коміка і його популярність. "Кумедно, що російська держава витрачає на це час і зусилля багатьох людей, які могли б собі знайти більш гідне застосування на благо батьківщини, ніж маніакальне переслідування незгодних артистів закордоном", - каже він.
Пост Максима Галкіна:
Галкін додає, що за весь час у нього скасувалося лише кілька концертів і представляти їх як щось консолідоване і спільне - не варто.
Нагадаємо, раніше колишня наречена Галкіна розповіла про стосунки з коміком. У його житті ця жінка з'явилася набагато раніше Примадонни і великої слави. Вона розкрила подробиці того, яким артист був у юності.
Раніше стало відомо, що Максим Галкін змінив громадянство. Комік зізнався, що він і його сім'я мають паспорти Європейського Союзу вже досить довго, і жити вони обирають там, де почуваються вільно.
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