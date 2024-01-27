"Маніакальне переслідування незгодних": Галкін розповів, як РФ намагається позбавити його концертів за кордоном

Максим Галкін відверто розповів про ситуацію з його концертами по світу.

https://glavred.net/stars/maniakalnoe-presledovanie-nesoglasnyh-galkin-rasskazal-kak-rf-pytaetsya-lishit-ego-koncerotom-za-granicey-10536578.html Посилання скопійоване

Росія намагається "скасувати" концерти Галкіну по всьому світу / Колаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Російський комік Максим Галкін, який з перших днів повномасштабної війни в Україні засуджує військову політику країни окупанта - Росії, розповів про те, як країна на болотах намагається ставити артисту палиці в колеса.

На своїй сторінці в Instagram, він поділився історією про нещодавню поїздку до Індонезії та дрібними гидотами країни-окупанта. Зокрема, Галкін каже, що його дійсно не впустили в Індонезію, хоча за два дні до цього відкрили робочу візу.

"Не йдеться ні про які чорні списки, а то понаписували вже. Ніякої неприязні до мене теж немає. Офіцери прикордонної служби виявилися дуже ввічливими. Причину було названо майже відразу, її кілька разів повторили різні співробітники - лист від уряду РФ із проханням не впускати мене на Балі. Папір мені показали, але, звісно ж, у копії ввічливо відмовили", - зізнався Галкін.

відео дня

Артист також зазначив, що подібна історія з концертом сталася і в Таїланді. Однак там влада РФ діяла по-іншому. "У Таїланді російська влада працювала за іншою схемою - натиснула на власників залів, які мають міцні зв'язки з російським консульством і російським туризмом", - розповідає він.

Судячи з тону Галкіна, ці дрібні капості "великої держави" ніяк не впливають на фінансове становище коміка і його популярність. "Кумедно, що російська держава витрачає на це час і зусилля багатьох людей, які могли б собі знайти більш гідне застосування на благо батьківщини, ніж маніакальне переслідування незгодних артистів закордоном", - каже він.

Пост Максима Галкіна:

Галкін додає, що за весь час у нього скасувалося лише кілька концертів і представляти їх як щось консолідоване і спільне - не варто.

Галкін знову висміяв дріб'язковість Росії / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше колишня наречена Галкіна розповіла про стосунки з коміком. У його житті ця жінка з'явилася набагато раніше Примадонни і великої слави. Вона розкрила подробиці того, яким артист був у юності.

Раніше стало відомо, що Максим Галкін змінив громадянство. Комік зізнався, що він і його сім'я мають паспорти Європейського Союзу вже досить довго, і жити вони обирають там, де почуваються вільно.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.