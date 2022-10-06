Регіна Тодоренко візьме участь у російському шоу / instagram.com/reginatodorenko

Ведуча і акторка українського походження Регіна Тодоренко перестала приховувати свою підтримку РФ у війні з Україною. Якщо раніше вона сповідувала мантру "артисти поза політикою", то тепер прийняла рішення продати Україну і рідну Одесу, в якій все ще живе її сім'я і друзі.

Раніше Регіна прикривалася своєю вагітністю і слабким здоров'ям, як щитом від публічних висловлювань і демонстрації переконань. Зараз росЗМІ повідомляють, що вона прийняла запрошення на зйомки в російському телешоу Льодовиковий період.

На своїй сторінці в Instagram Тодоренко розповідає, як щаслива повернутися на знімальний майданчик. Пропозицію про участь у проєкті вона прийняла через 10 днів після других пологів - близько 3 місяців тому.

Вона відразу почала підготовку - додаткові фізичні навантаження, розтяжка та ін., щоб привести в себе в форму. Щоб заробити якомога більше кривавих грошей в країні-агресорі.

Регіна Тодоренко візьме участь у російському шоу / instagram.com/reginatodorenko

Раніше російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

У той же час киянка-зрадниця Наташа Корольова виправдалася за чоловіка-рашиста Тарзана, і пояснила, чому він, як офіцер, першим не пішов на фронт.

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