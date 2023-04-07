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Краще ніж в бразильских серіалах: відома акторка стала мамою доньки свого загиблого сина

7 квітня 2023, 03:25
Ана Обрегон не замислюючись втілила в життя головну мрію свого єдиного сина.
Ана Обрегон, її син Алесс і дочка Аніта
Ана Обрегон стала мамою доньки свого сина / instagram.com/ana_obregon_oficial

У березні 2023 року іспанську акторку, 68-річну Ану Обрегон застукали папараці, коли вона виходила з пологового будинку з немовлям на руках.

Дитиною виявилася донька артистки на ім'я Аніта (Ана Сандра). В інтерв'ю для журналу Hola! Обрегон розповіла про її незвичайне походження.

Батьком дитини, за словами акторки, виявився її єдиний та неповторний син Алесс. Ана скористалася його біологічним матеріалом, щоб на світ з'явився його спадкоємець. Фактично Аніта - онука Обрегон, так як виносила і народила її сурогатна мама, а акторка - усиновила дівчинку. Своє рішення вона пояснила дуже просто: її син Алесс помер від онкології два роки тому. Йому було 27 років. Хлопець завжди мріяв стати батьком, проте життя розпорядилося його долею інакше.

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Перед хіміотерапією Алесс здав біологічний матеріал, і як тільки він помер, Ана вирішила виконати його мрію. В Іспанії заборонено сурогатне материнство, тому пошук мами для її онуки зайняв у Обрегон певний час. Аніта з'явилася на світ в Маямі.

Акторка розповість дівчинці про її походження, коли та підросте - вона не планує зображати її маму, і має намір розповісти дитині її чесну історію. "Звичайно, я скажу дівчинці: "Слухай, твій тато на небі, і найбільше він хотів, щоб ти прийшла в цей світ, а твоя мама - донор", і все. У чому проблема?" - каже Ана Обрегон.

Раніше стало відомо, що американський актор, зірка кінотрилогії "Володар кілець", Елайджа Вуд вдруге став батьком - його партнерка, датський кінорежисер Метте-Марі Конгсвед, народила йому доньку.

Також дочку від американського підприємця і мільярдера Ілона Маска показала його колишня дружина - канадська співачка Граймс. Дівчатко з'явилося на світ вже після того, як пара розлучилася.

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