Лорак у сукні з непристойним розрізом і декольте похвалилася нагородою в Кремлі

Ані Лорак отримала примію Золотий грамофон / instagram.com/anilorak/

Співачка Ані Лорак здивувала відвертим образом на церемонії вручення премії "Золотий грамофон", яка проходила в Кремлі.

Артистці подобається підкреслювати свої достоїнства. У гардеробній у неї є сукні, костюми, пальто та спідниці. Вона не раз віддавала перевагу і комбінезонам. Але на цій церемонії вона з'явилася в досить сміливому образі - співачка одягла ультра коротку сукню з пікантними розрізами.

"Щаслива, що у ваших серцях відгукнулася ця драматична історія! Золотий грамофон за пісню "Наполовину" з альбому "Я жива". Спасибі авторам, які так тонко передали мої почуття і вам, мої дорогі слухачі, за те, що голосували", - написала Лорак у підписі до посту.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Раніше ми повідомляли, що дочка Ані Лорак, 10-річна Софія Муратівна Налчаджіоглу привернула увагу шанувальників безглуздими відео, які сама ж і викладає в Мережу. Новий ролик викликав бурю обурення і критики своїм вкрай неприємним змістом.