"Дуже бридко виглядає!": дочку Ані Лорак захейтили за дивні відео в Instagram

Ані Лорак з дочкою Софією / instagram.com/anilorak

Дочка Ані Лорак, 10-річна Софія Муратівна Налчаджіоглу привернула увагу шанувальників безглуздими відео, які сама ж і викладає в Мережу.

Новий ролик викликав бурю невдоволення і критики своїм вкрай неприємним змістом.

Соні 10 років. Дівчинка активно веде власний блог в Instagram. У ньому дочка Ані Лорак ділиться кумедними відео та особистими фото з повсякденного життя.

Софія Налчаджіоглу, дочка співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена, створює відеоролики самостійно, використовуючи різні фільтри. Найчастіше дівчинка з'являється в кадрі з макіяжем і в накладних ельфійських вушках.

Новий ролик від Соні викликав хвилю критики від шанувальників співачки. Дівчинка, використовуючи дзеркальний фільтр, зняла, як їсть власний палець, який потім перетворюється на безглузді вуса. Відео дочка Ані Лорак залишила без підпису.

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Але це зробили за дівчинку коментатори - під роликом зібралася маса хейтерів, які засуджують дивну поведінку дитини:

"Дуже бридко виглядає!! Для чого це ,ти ж дуже гарна дівчинка ,не личить тобі це((("

"Фууу огидне відео".

"І всі лицемірять, типу ой яка класна, що тут гарного, фууууу".

"Жесть!"

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