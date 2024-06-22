Зрадниця Лорак планує сольний концерт, але не в Росії, де на її концерт ніхто не прийде.

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Ані Лорак зібралася виступати в Білорусі/ колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Колись українська співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і поїхала жити в країну-терориста Росію, намагається заробити всіма можливими способами.

Тепер, за даними пропагандистських ЗМІ, вона збирається шукати собі нову аудиторію в новій країні. І ця країна "братня" терористичній Росії - Білорусь.

РосЗМІ повідомляють, що Лорак набридли рідкісні виходи на концертах у РФ і їй хочеться сольного концерту. Єдина країна, в якій вона може виступити - це Білорусь.

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За словами джерел, Лорак "скучила без сольників" і почати вирішила з Вітебська.

Зрадниця Лорак не надто вибіркова в контексті, де виступати. Як відомо, основна мета Лорак - максимальний заробіток і де це робити - їй байдуже.

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Зазначимо, раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

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