Лоліта зізналася в кримінальному минулому: "На нарах маляви писала"

Мілявська поскаржилася на своє ув'язнення, яке ледь стерпіла.

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Лоліта новини - Лоліта Мілявська розповіла про термін через голу вечірку / колаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

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Навіть через рік після "голої вечірки" Лоліта пожинає її плоди

Зрадниця скаржиться на наслідки, і думає над переходом до нового жанру

Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська була серед артистів, яких "скасували" в країні-окупанті через "голу" вечірку ведучої Насті Івлєєвої, що відбулася в грудні 2023 року. Виступи артистки вирізали з ефірів, концерти - скасовували, статті в пресі - не випускали.

Так Лоліту карали близько семи місяців, за які її фінансове становище добряче потріпалося. Втім, і сьогодні співачку не бажають бачити в деяких містах країни-агресора.

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Своє скасування Мілявська порівняла з тюремним терміном, мовляв, увесь цей час вона сиділа під замком - тепер можна і на пісні в жанрі "блатної" романтики переходити. Слова співачки цитують росЗМІ.

"Ось я сім місяців відсиділа... Поповзала, вийшла, і чесно, було відчуття, що я з браслетом провела цей час. А коли вийшла, думаю: "Що мені робити? Може, мені в шансон перейти?" Ніби сім місяців на нарах маляви писала", - зробила скандальну заяву Лоліта.

Хто така Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська - естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисер і продюсер українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

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Раніше Главред розповідав, що акторові-путіністу з серіалу "Каменська" Анатолію Руденку винесли вирок за наркотики в трусах. Суд затягував рішення у кримінальній справі майже рік.

Також стало відомо, що у співачки-зрадниці Таїсії Повалій ВАКС відібрав її українське майно. Вилученню підлягає її рухоме та нерухоме майно, а також права на деякі пісні.

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