Лоліта зізналася в кримінальному минулому: "На нарах маляви писала"

Стисло:
- Навіть через рік після "голої вечірки" Лоліта пожинає її плоди
- Зрадниця скаржиться на наслідки, і думає над переходом до нового жанру
Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська була серед артистів, яких "скасували" в країні-окупанті через "голу" вечірку ведучої Насті Івлєєвої, що відбулася в грудні 2023 року. Виступи артистки вирізали з ефірів, концерти - скасовували, статті в пресі - не випускали.
Так Лоліту карали близько семи місяців, за які її фінансове становище добряче потріпалося. Втім, і сьогодні співачку не бажають бачити в деяких містах країни-агресора.
Своє скасування Мілявська порівняла з тюремним терміном, мовляв, увесь цей час вона сиділа під замком - тепер можна і на пісні в жанрі "блатної" романтики переходити. Слова співачки цитують росЗМІ.
"Ось я сім місяців відсиділа... Поповзала, вийшла, і чесно, було відчуття, що я з браслетом провела цей час. А коли вийшла, думаю: "Що мені робити? Може, мені в шансон перейти?" Ніби сім місяців на нарах маляви писала", - зробила скандальну заяву Лоліта.
Хто така Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська - естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисер і продюсер українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.
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Раніше Главред розповідав, що акторові-путіністу з серіалу "Каменська" Анатолію Руденку винесли вирок за наркотики в трусах. Суд затягував рішення у кримінальній справі майже рік.
Також стало відомо, що у співачки-зрадниці Таїсії Повалій ВАКС відібрав її українське майно. Вилученню підлягає її рухоме та нерухоме майно, а також права на деякі пісні.
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