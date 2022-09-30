Кудлата Даша Кацуріна в розтягнутих рейтузах послала підписників на три букви

Даша Кацуріна в розтягнутих рейтузах послала хейтерів / instagram.com/katsurina.online

Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацурина має велику аудиторію фанатів, яка значно розширилася після скандальних новин про роман з Володимиром Дантесом, і відносини колишнього чоловіка дівчини з Надею Дорофєєвою.

Правда, додалося у Даші і хейтерів. Її дорікають в неохайності і неприйнятному зовнішньому вигляді. Особливе обурення у читачів Кацуріної викликав її недавній образ, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото дизайнерка постала з розпатланим волоссям, в синьому худі і сірих розтягнутих трениках. На її ногах красувалися величезні гумові калоші.

У коментарях Даші почали натякати на те, що її вигляд не відповідає роду її діяльності, мовляв дизайнер не може виглядати так недоглянуто. Образливі слова зачепили Кацуріну, і вона написала гнівне звернення до своїх хейтерів.

"тут (нас сторінках Кацуріної в соціальних мережах-прим. редактора) буде моє нерозчісане волосся, тому що я обожнюю своє волосся і так, я вважаю його привабливим саме в цьому вигляді. тут будуть рейтузи і я в них, тому що це весело. тут буде все з маленької літери, тому що зараз мені подобається не виділяти нічого в тексті (так , я прочитала о bell hooks), тут не буде кожне друге фото з вовою, щоб показати вам як ми кохаємо один одного. ми це один одному показуємо. тут буде моя українська з помилками, але ненадовго, я почала навчання. тут я буду інколи намагатися виглядати краще ніж я є. і це не про зовнішність. нові підписники, так, вам краще або це прийняти, подивитися, які проекти я роблю з командою, find some inspiration або просто [нафіг - неценз.] відписатися. дякую", - заявила Кацуріна.

Даша Кацуріна в розтягнутих рейтузах послала хейтерів / instagram.com/dasha_katsurina

Раніше дизайнерка і ресторатор Даша Кацуріна розповіла про справжні причини свого розлучення з Мішею. Зрада з боку чоловіка зруйнувала Їхні стосунки.

Також вона розповіла, від кого саме Дантес дізнався, що його колишня дружина стала коханкою його друга - ресторатора і музиканта Михайла Кацуріна. Кинута Даша була в шоці від подібних новин.

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