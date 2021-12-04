"Я люблю і готова кричати на весь світ": стало відомо, за кого Злата Огневич виходить заміж

Злата Огневич зізналася в коханні Андрію Задворному / Фото instagram.com/zlata.ognevich

Популярна українська співачка, головна героїня шоу Холостячка 2021 Злата Огневич (справжнє ім'я - Інна Бордюг) закохалася і заявила, що готова кричати про свої почуття на весь світ.

Серце Огневич підкорив Андрій Задворний - саме він став переможцем романтичного шоу.

За словами співачки, вона вірила, що зустріне чоловіка свого серця на проекті. І це дійсно сталося.

"Я знову закриваю очі та розчиняюся в моменті, коли сказала "так". Я люблю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою. Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові та шепоче "вірю", –написала Огневич в Instagram.

Як відомо, переможцем проєкту Холостячка-2 став Андрій Задворний. Він дуже зворушливо зізнався співачці в коханні, сказавши, що хоче зробити її щасливою.

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У відповідь Огневич сказала: "Не всяка закоханість переростає в любов. Але моя переросла".

Пара почала обніматися й цілуватися, чоловік одягнув своїй обраниці обручку на палець.

Злата Огневич вибрала Андрія Задворного на шоу Холостячка-2 / Фото instagram.com/zlata.ognevich

Як повідомляв Главред, раніше Злата Огневич зізналася, що 2021 рік був найромантичнішим в її житті, та сказала, що планує вийти заміж. Співачка додала, що мріє про дітей. Огневич не розкрила тоді, хто завоював її серце, але, схоже, мова йшла все ж таки про Андрія Задворного і саме за нього вона зібралася вийти заміж.

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