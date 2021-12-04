"Я люблю і готова кричати на весь світ": стало відомо, за кого Злата Огневич виходить заміж

Раніше Огневич зізналася, що планує вийти заміж та мріє про дітей. Зірка не уточнила, хто завоював її серце, але, схоже, мова йшла про Андрія Задворного.
Популярна українська співачка, головна героїня шоу Холостячка 2021 Злата Огневич (справжнє ім'я - Інна Бордюг) закохалася і заявила, що готова кричати про свої почуття на весь світ.
Серце Огневич підкорив Андрій Задворний - саме він став переможцем романтичного шоу.
За словами співачки, вона вірила, що зустріне чоловіка свого серця на проекті. І це дійсно сталося.
"Я знову закриваю очі та розчиняюся в моменті, коли сказала "так". Я люблю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою. Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові та шепоче "вірю", –написала Огневич в Instagram.
Як відомо, переможцем проєкту Холостячка-2 став Андрій Задворний. Він дуже зворушливо зізнався співачці в коханні, сказавши, що хоче зробити її щасливою.
У відповідь Огневич сказала: "Не всяка закоханість переростає в любов. Але моя переросла".
Пара почала обніматися й цілуватися, чоловік одягнув своїй обраниці обручку на палець.
Як повідомляв Главред, раніше Злата Огневич зізналася, що 2021 рік був найромантичнішим в її житті, та сказала, що планує вийти заміж. Співачка додала, що мріє про дітей. Огневич не розкрила тоді, хто завоював її серце, але, схоже, мова йшла все ж таки про Андрія Задворного і саме за нього вона зібралася вийти заміж.
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