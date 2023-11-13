Литва позбавить громадянства популярну балерину за підтримку Путіна

Ільзе Лієпа незабаром стане повноцінним жителем Росії.

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Балерина зробила ряд цинічних заяв про напад Росії на Україну / Колаж Главред, фото Instagram / ilze_liepa_official

Міністерство внутрішніх справ (МВС) зобов'язало Департамент міграції розпочати процедуру "втрати литовського громадянства" російською балериною Ілзе Лієпа.

Як повідомляти Baltic News Service, департамент міграції зі свого боку вже звернувся в компетентні органи з проханням дати оцінку заявам Лієпи про війну на Україні і президента терористичної Росії Володимира Путіна.

"У п'ятницю Департамент міграції направив запити до відповідальних установ країни з проханням дати оцінку публічним заявам Ілзе Лієпи", - повідомили BNS в Департаменті міграції.

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Відповідно до Закону Про громадянство, особа втрачає литовське громадянство, набуте у винятковому порядку, якщо воно своїми діями загрожує інтересам безпеки Литви, публічно висловлює підтримку державі, яка загрожує інтересам безпеки Литви або іншого Європейського Союзу.

За інформацією Insider, раніше балерина підтримала дії Росії в Україні фразою "немає ніякої радості від нещасть, але у нас немає іншого виходу". "І хоча якраз з того боку говорять, що ми обдурені і що Кремль затуманив нам мізки, але це вже справа кожного і вибір кожного. Мені здається, ми якраз зараз нарешті все прекрасно і точно розуміємо", - сказала Лієпа. Вона заявила про свою довіру Путіну і подякувала російській армії за те, що "нам дозволяють досі ще жити, будувати плани творчі, зустрічатися з друзями".

Ганебна балерина також заявила, що їй соромно за країни Балтії, що росіянам з Путіним пощастило, і закликала ввести цензуру та ідеологію.

"Мені дуже соромно за них (Прибалтику-авт.) і дуже сумно. Ми розуміємо - на жаль, народ стає заручником невеликої групи людей. Нам надзвичайно пощастило, тому що у нас є такий лідер, як Володимир Володимирович Путін, який служить своїй батьківщині, вірний своєму обов'язку", - відповіла Лієпа на питання про знищення радянських пам'ятників в країнах Балтії і обмеження російської культури.

Один з постів Лієпи в Instagram:

Ілзе Лієпа - дочка литовського балетмейстера Маріса Лієпи. У 2000-і роки вона як виняток отримала литовське громадянство. Тоді було оголошено, що солістці Московського Большого театру надали громадянство за те, що вона більше десяти років танцювала з литовським артистом балету Петром Скірмантасом.

За даними МВС, як виняток литовське громадянство отримали 800 громадян Росії. Міністерство обіцяє звернутися до Департаменту держбезпеки, щоб ці особи були ретельно обстежені і інформація про них була оперативно надана.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висміяв погрози спікера МЗС Росії Марії Захарової, яка заявила про те, що його нібито чекає "кримінальна відповідальність" за "поширення екстремістських ідей".

Раніше також Максим Галкін хвалився, що Латиська співачка Лайма Вайкуле вчить його латиської мови. "Будь-яка мова важка, тут своя культура, багато слів незрозумілих. Мене Лайма недавно навчала. Латиська мова така цікава, я щось знаю, але з кожним роком все більше розумію", — говорив він.

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