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Леся Нікітюк відверто зізналася, чому пішла з шоу "Хто зверху?"

Анна Підгорна
30 січня 2025, 19:50
113
Леді Ле назвала причину, через яку більше не може працювати над проєктом.
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк новини - чому Леся Нікітюк пішла з Хто зверху / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Стисло:

  • Леся Нікітюк підтвердила, що йде з "Хто зверху?"
  • Ведуча розповіла, чому прийняла таке рішення

Розважальне шоу "Хто зверху?" - одна з найбільших телеробіт Лесі Нікітюк. Їй вона присвятила 7 років свого життя, тому новина про її відхід з проєкту здивувала багатьох.

Особливо на тлі недавніх заручин ведучої і чуток про її вагітність. Свій стан Леся Іванівна не коментувала, а ось про рішення піти з шоу розповіла ЖВЛ Представляє.

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Нікітюк зазначила, що повномасштабна війна показала їй важливість і цінність особистого життя. Однак робота над проєктом не дозволяла Лесі приділити їй достатньо часу, а пошук балансу між особистим і роботою не увінчався успіхом. Ведучій довелося зробити вибір.

"Це був такий забіг у 10 років. Я не справлялася, не могла знайти баланс, але ця страшна повномасштабна війна показала, що ми маємо жити тут і зараз, дбати про себе і свій емоційний стан, про тих, хто поруч, щоб був хтось поруч із тобою", - зізналася Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк
Хто така Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Хто така Леся Нікітюк?

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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