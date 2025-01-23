Леся Нікітюк покидає шоу 'Хто зверху?' - причина дивує

Нікітюк була ведучою шоу з 2018 року.

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Леся Нікітюк, ймовірно, скоро більше не братиме учать в шоу / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Нікітюк заявила, що замислюється про те, щоб покинути проект "Хто зверху?"

Блогер Беспалов припустив, що ведуча вагітна

Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила шанувальникам, що хоче залишити проект "Хто зверху?". Вона заявила в Instagram, що давно замислювалась над цим, хоча не втомилася від ТБ, просто все має властивість змінюватися.

"Усе змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі та бажання. Я не хочу грати з вашими почуттями, тому що шоу "Хто зверху?" досі має найвищі рейтинги. Воно веселе, добре, динамічне і дуже красиве. Але з кожним роком життя й обставини підводять мене до рішення покинути шоу. Я не знаю, коли це станеться, але це неодмінно станеться", - поділилася своїми думками Нікітюк.

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Також варто вказати, що з такою заявою ведуча виступила після того, як її коханий-військовий освідчився їй у шлюбі.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Що цікаво, за версією блогера та відомого пліткаря Богдана Беспалова, Леся Нікітюк, ймовірно, вагітна.

"Леся Іванівна залишає "Хто зверху?". Кошенята кажуть, що вже готується до поповнення в сімействі... Знаєте, вірю у філософію, що якщо поруч саме твоя половинка - зароджується крутий тандем і ви ростете і процвітаєте, якщо ж не твоя, то летиш у прірву. Тож спостерігаємо..." - написав Беспалов.

Леся Нікітюк - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, не так давно Леся Нікітюк показала, який вигляд мала 20 років тому. На світлині ведуча позує, сидячи на дереві.

Також нещодавно наречена Леся Нікітюк вперше висловилася про свої заручини. Шанувальникам артистка повідомила, що відповіла коханому згодою.

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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