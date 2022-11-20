Леся Нікітюк чесно зізналася, чому вона незаміжня у свої 35 років

Леся Нікітюк розповіла, чому ще незаміжня / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, мандрівниця, телеведуча та волонтерка Леся Нікітюк місяць тому відзначила своє 35-річчя. Вона задоволена своїм життям, наскільки це можливо в умовах війни, проте її хейтерам не дає спокою той факт, що Леся Іванівна все ще незаміжня.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що отримує величезну кількість ненависті на свою адресу, але це їй вдалося конвертувати в позитивні емоції для себе. Лихослів'я в даному випадку вона знаходить дуже підбадьорливими.

"Як вазагалі зранку підняти собі настрій: зайти на фейсбук, який я не веду, подивитися на ганебну п'ятигривневу пресу, яка публікує мої фотографії, яким уже по 5-10 років, і під цими фотографіями люди гидять, як можуть. Знаєте, колись я злилась на це. А зараз це так відволікає! Це реально піднімає настрій. Дякую!" - з усмішкою розповіла Леся.

Вона також зазначила, що саме її особисте життя, вірніше його відсутність в публічному просторі, турбує хейтерів найбільше. І Нікітюк, з властивою їй самоіронією, розповіла, чому досі незаміжня.

"В основному всі пишуть "чого її не беруть заміж". Люди, розкриваю секрет: мене в пятому класі баба обмела віником. Я серйозно кажу! Це основна причина", - з кам'яним обличчям заявила ведуча.

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