Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Лесик повернувся додому після зупинки серця: який вигляд музикант має зараз

Анна Підгорна
12 січня 2025, 14:52
276
Співзасновник гурту Dzidzio повертається до колишнього життя.
Лесик Турко
Лесик Турко після зупинки серця - перше фото музиканта / колаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

Короткий зміст:

  • У травні 2024 року Лесик Турко переніс складну операцію
  • 5 грудня у нього сталася зупинка серця
  • Нещодавно артист після реабілітації повернувся додому

Українського музиканта, автора проєкту ЛесикСам і колишнього учасника гурту Dzidzio Лесика (Олега) Турка 5 грудня екстрено доправили в одну з львівських клінік із зупинкою серця. До приїзду швидкої артиста, який знепритомнів на сцені концерту Наталії Бучинської, "відкачували" понад 20 хвилин. За сім місяців до цієї події він переніс складну операцію на серці.

Сьогодні близькі Лесика налаштовані оптимістично. За два тижні після госпіталізації його направили до реабілітаційного центру. Це був перший пункт на шляху відновлення зірки.

відео дня

Після завершення занять Турко нарешті повернувся додому. Про це нещодавно повідомила його близька подруга Марія Панчишин у своєму блозі у Facebook. Вона розповіла про самопочуття Лесика, і показала, який він має вигляд зараз.

"Хочемо ще раз подякувати за другий день народження Лесика. Він пройшов курс у реабілітаційному центрі, тепер заняття продовжує уже вдома. Лесик починає потроху вливатись у життя. Сьогодні, наприклад, нам вдалось усім разом заскочити "на каву". Дякуємо вам, люди, за НЬОГО. За життя, за реабілітацію, за допомогу, за фінанси, за добрі слова та підтримку. Ви неймовірні", - написала Панчишин. У кадрі вона позує з Турком і його дружиною Іриною (на фото праворуч).

Лесик Турко з дружиною та подругою
Лесик Турко після зупинки серця - перше фото музиканта / facebook.com/miyuxa

Українські зірки шоу-бізнес - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відома світська журналістка Аліна Доротюк вперше виходить заміж. Вона познайомила нареченого з сім'єю, а нещодавно засвітила обручку.

Також "желейна" дружина Володимира Остапчука показала чесну фігуру через місяць після пологів. Катя Полтавська ретельно відстежує зміни після народження первістка.

Читайте також:

Гурт DZIDZIO

DZIDZIO (Дзідзьо) - український поп-гурт, створений 2009 року за задумом і підтримкою Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзідзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу". На додаток до літературної української, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Лесик новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Полетить в космос": який буде новий курс долара в 2025 році

"Полетить в космос": який буде новий курс долара в 2025 році

16:00Економіка
Росіяни можуть бити КАБами по Дніпропетровщині: які громади в небезпеці

Росіяни можуть бити КАБами по Дніпропетровщині: які громади в небезпеці

15:41Україна
Високоточний удар: в Генштабі розкрили деталі ураження командного пункту армії РФ

Високоточний удар: в Генштабі розкрили деталі ураження командного пункту армії РФ

14:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Притягнете до себе біду: що не можна робити з грошима 12 січня

Притягнете до себе біду: що не можна робити з грошима 12 січня

Мороз -15 і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

Мороз -15 і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

Що не так на малюнку: треба знайти три помилки за 9 секунд

Що не так на малюнку: треба знайти три помилки за 9 секунд

Таку закуску ще не куштували: чудовий рецепт із лаваша за 10 хвилин

Таку закуску ще не куштували: чудовий рецепт із лаваша за 10 хвилин

В Татарстані горить один з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії - деталі

В Татарстані горить один з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії - деталі

Останні новини

16:05

Куди летить сигаретний дим – ризики та способи усунення запаху

16:00

"Полетить в космос": який буде новий курс долара в 2025 році

15:43

Як заспокоїти налякану собаку: поради від кінолога

15:41

Росіяни можуть бити КАБами по Дніпропетровщині: які громади в небезпеці

15:35

Де захована зірка: на пошуки дається всього 7 секунд

В Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погодиВ Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погоди
15:25

Як компактно скласти рушники у ванній: геніальний лайфхак з TikTok

15:20

ЗСУ завдають вражаючих втрат штурмовикам КНДР: в ISW розкрили загрози

15:17

Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбикамиВідео

15:01

Як швидко і без особливих зусиль очистити пральну машину: ефективні засоби

Реклама
14:52

Лесик повернувся додому після зупинки серця: який вигляд музикант має зараз

14:39

"Є неминучим сценарієм": в ЦПД розповіли про розпад РФ і назвали терміни

14:34

Досвід мирних переговорів між Росією і Україною під час нинішньої війниПогляд

14:24

Як приготувати смачну пшоняну кашу без гіркоти: корисні поради

14:22

Високоточний удар: в Генштабі розкрили деталі ураження командного пункту армії РФ

13:45

Де потрібно зберігати курячі яйця вдома: експерт розкрив важливу деталь

13:35

Є пошкодження: у кораблів РФ виникли серйозні проблеми біля берегів Сирії

13:26

Мазут з Криму може дістатися узбережжя Одещини: в чому небезпека - Плетенчук

13:06

Любовний гороскоп на тиждень з 13 по 19 січня

12:58

"Росіяни намагаються обійти Покровськ": в ЗСУ оцінили загрозу оточення міста

12:58

Україна обговорює з США можливість виробництва систем ППО і ракет - Зеленський

Реклама
12:39

35 років різниці та кохання з 3-го погляду: Ступка розкрив деталі нового роману

12:30

Росія завдала потужного авіаудару по інтернату у Суджі: що відомо

12:08

"Тиск ворога посилиться": стали відомі наслідки виходу ЗСУ з Курахового

11:57

Не прикордонні країни: у Польщі прокоментували відправку військ НАТО в Україну

11:49

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 січня: Козерогам - проблеми, Рибам - прогрес

11:11

Росіяни проникли у бойові порядки ЗСУ: військові розкрили загрози під Лиманом

10:56

Олександр Усик став найкращим боксером року: українець звернувся до Ф'юрі

10:30

Мороз -15 і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

10:17

Шольц проти допомоги Україні: німецький політолог розкрив справжню причину

10:16

Фінансовий гороскоп на тиждень з 13 по 19 січня

10:10

Потрібна всього 1 банка сардин: такий салат змітають зі столу завжди першим - рецептВідео

10:09

Зустріч Путіна і Трампа: Швейцарія заявила про готовність прийняти саміт - ЗМІ

09:39

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 січня (оновлюється)

09:32

Ціль не Покровськ: ворог обходить місто і наближається до Дніпропетровщини - ЗМІ

09:28

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 січня: Овни будуть в ударі, Левам - успіх

09:27

Гороскоп на завтра 13 січня: Левам - дивовижний сюрприз, Козерогам - прибуток

08:57

ЗСУ прорвались на Курщині: аналітики розкрили, що відбувається на фронті

08:44

Північнокорейський полонений розкрив правду про втрати військових з КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 12 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

07:58

Стали відомі вимоги Путіна на можливих переговорах щодо України - ISW

Реклама
07:25

Чим відрізняються 2 немовлят: треба знайти 3 відмінності за 12 секунд

05:00

Яке сьогодні свято 12 січня 2025 року: чому варто бути обережним на перехресті

04:30

Бензин – це паливо чи пальне: лише одиниці дадуть правильну відповідьВідео

03:30

Навіщо досвідчені водії возять в авто гірчицю: хитрий лайфхак здивує багатьох

02:20

Харизма збиває з ніг: астрологи назвали ТОП-3 найяскравіших знаків зодіаку

00:40

"Не готові до нападу": Жорін заявив про підготовку Європи до війни з РФ

11 січня, субота
23:40

Путін націлився на нові області України: Портников розкрив цинічну ціль РФ

22:45

Китай будує спеціальні баржі для висадки десанту на Тайвань: у ЗМІ розкрили цілі

22:37

Чому Трамп - реакція на хворобу, але не ліки?Погляд

22:05

Не роки, але місяці: повномасштабне вторгнення РФ можна було відкласти - Кулеба

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти