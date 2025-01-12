Лесик повернувся додому після зупинки серця: який вигляд музикант має зараз

Співзасновник гурту Dzidzio повертається до колишнього життя.

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Лесик Турко після зупинки серця - перше фото музиканта / колаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

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У травні 2024 року Лесик Турко переніс складну операцію

5 грудня у нього сталася зупинка серця

Нещодавно артист після реабілітації повернувся додому

Українського музиканта, автора проєкту ЛесикСам і колишнього учасника гурту Dzidzio Лесика (Олега) Турка 5 грудня екстрено доправили в одну з львівських клінік із зупинкою серця. До приїзду швидкої артиста, який знепритомнів на сцені концерту Наталії Бучинської, "відкачували" понад 20 хвилин. За сім місяців до цієї події він переніс складну операцію на серці.

Сьогодні близькі Лесика налаштовані оптимістично. За два тижні після госпіталізації його направили до реабілітаційного центру. Це був перший пункт на шляху відновлення зірки.

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Після завершення занять Турко нарешті повернувся додому. Про це нещодавно повідомила його близька подруга Марія Панчишин у своєму блозі у Facebook. Вона розповіла про самопочуття Лесика, і показала, який він має вигляд зараз.

"Хочемо ще раз подякувати за другий день народження Лесика. Він пройшов курс у реабілітаційному центрі, тепер заняття продовжує уже вдома. Лесик починає потроху вливатись у життя. Сьогодні, наприклад, нам вдалось усім разом заскочити "на каву". Дякуємо вам, люди, за НЬОГО. За життя, за реабілітацію, за допомогу, за фінанси, за добрі слова та підтримку. Ви неймовірні", - написала Панчишин. У кадрі вона позує з Турком і його дружиною Іриною (на фото праворуч).

Лесик Турко після зупинки серця - перше фото музиканта / facebook.com/miyuxa

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Гурт DZIDZIO DZIDZIO (Дзідзьо) - український поп-гурт, створений 2009 року за задумом і підтримкою Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзідзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу". На додаток до літературної української, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

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