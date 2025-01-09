Відома світська журналістка вперше виходить заміж

Стисло:
- Аліна Доротюк натякнула на заручини
- Журналістка показала каблучку на безіменному пальці
Українська журналістка та інтерв'юер Аліна Доротюк розкриває сенсаційні подробиці з життя знаменитостей. Своє ж життя, зокрема особисте, вона воліє приховувати.
Приміром, лише нещодавно її аудиторія дізналася, що Доротюк готується до весілля - пропозицію руки і серця вона отримала у 2024 році. Про це стало відомо завдяки посту в Instagram, яким Аліна підбивала підсумки року, що минув.
"Дякую, 2024-й, що жива й здорова. Що живі й здорові всі рідні й близькі. За послані можливості та їх реалізацію. За моїх людей поруч та їхню підтримку. За нові підкорені професійні вершини та реалізовані цілі. За мрії, які збулися. А головне: дякую собі за усвідомлення справжнього щастя, яке криється у простих речах", - написала журналістка, і показала серію фото, на яких можна розгледіти витончену обручку на безіменному пальці.
І хоч офіційного оголошення про заручини від Аліни Доротюк поки що так і не прозвучало, в соціальних мережах шанувальники вітають інтерв'юерку, та "пророкують" їй весілля у 2025 році.
Про те, що вона більше не самотня, Аліна Доротюк вперше зізналася в лютому 2024 року в коментарі проєкту "Чат дівчат". Стосунки між нею та загадковим Денисом, з яким вона познайомилася в ліфті ЦУМу, зав'язалися, ймовірно, ще навесні 2023 року.
Журналістка зазначила також, що бачить у новому коханому не просто бойфренда, а батька своїх майбутніх дітей. Тому й зважилася на серйозний крок - познайомила зі своєю сім'єю.
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Хто така Аліна Доротюк?
Аліна Доротюк - українська ведуча, інтерв'юерка, журналістка, блогерка. Спеціалізується на світській журналістиці. Брала участь у створенні таких проєктів, як "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Веде іменний канал на YouTube (124 тис. підписників), у якому викладає інтерв'ю з відомими особистостями сучасної України.
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