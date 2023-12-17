Легендарний співак здивував фанатів розмовою з Андрієм Данилком про роботу і гроші

Зірка з 90-х EL Кравчук згадав розмову з артистом Андрієм Данилком, в якому вони обговорювали сучасні заробітки українських артистів.

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Андрій Данилко та Ель Кравчук давно перебувають у дружніх стосунках / колаж Главред, фото УНІАН

Співак і легенда української естради з 1990-х Андрій "EL" Кравчук зізнався, що нещодавно розмовляв по телефону зі своїм старим приятелем Андрієм Данилком (він же Вєрка Сердючка) і розповів, що вони говорили про заробітки артистів.

За словами EL Кравчука, зараз різко знизилися можливості артистів гідно заробляти.

"Зараз дуже складна ситуація у артистів. Вранці був дзвінок від Данилка. Ми розмовляли просто про роботу. І він каже: "Складно зараз, як жити, де брати гроші?". Він дає тури в Америці, щоб заробляти на армію. І не дуже багато цих концертів, якщо чесно. Але ми говоримо про всіх артистів. Хочеться більше працювати, але в країні війна, економіка", – розповів співак.

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За його словами, зокрема, артисти відмовляються від великих заробітків на користь армії. Тому що сьогодні це дуже важливо. До того ж El Кравчук переконаний, що зараз вкрай актуально розвивати культуру.

"Складно робити просто комерційний концерт, обов'язково потрібна мета. Щось ми робимо, на щось збираємо, відроджуємо. Зараз з кожним днем стає все складніше. Я це бачу. Не знаю, що з цим робити. Культура - це не просто надійний тил, це душа. Без неї не буде мотивації. Концерти актуальні не тільки на передовій, але і в тилу. Це об'єднує людей", - пояснив артист.

Нагадаємо, раніше співак і композитор Андрій Данилко під час участі в конкурсі Євробачення підсвідомо змінив слова пісні, яку виконував, і замість "Лаша, тумбай", проспівав "Раша, гудбай", чим викликав гнів у Росії, яка потім напала на Україну.

Раніше також Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і втратила туфлі на сцені Євробачення 2023. Пісня Dancing Lasha Tumbai сьогодні знову прозвучала на сцені Євробачення в Ліверпулі.

До того російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну у кривавій війні з Росією, показав несподіване фото своєї дружини Алли Пугачової. На фото співачка і дружина Галкіна танцює в легкому літньому платті, грайливо піднімаючи поділ.

"Одна з улюблених фотографій. Два роки тому на моєму 45-Річчі", - підписав фото сам гуморист.

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