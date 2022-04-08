Лазарєва після подій у Бучі: як українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися

Тетяна Лазарєва / УНІАН, скріншот

Російська актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва в черговий раз засудила вторгнення Росії в Україну.

Пробачити окупантам вбивства мирних жителів - неможливо, заявила актриса в програмі "ЖВЛ".

"Те, що відбувається з дітьми, які у них травми, як їм це може змінити життя – це настільки жахливо! Я, чесно кажучи, згодна з деякими моїми друзями, які не розуміють, як взагалі українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися. Я б просто горлянку перегризла людині, яка з моєю дитиною таке зробила", - сказала актриса.

Зазначимо, Тетяна Лазарєва відчула весь жах повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на собі - 24 лютого вона перебувала в Києві, приїхала на зйомки шоу Ліга сміху.

читайте такожКуля пройшла через голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти застрелили матір у неї на очахДеякий час вона перебувала в Україні і не боялася називати речі своїми іменами - в соціальних мережах артистка відкрито заявляла про напад військ РФ. Не раз вона підкреслювала - за її слова на батьківщину, в Росію, їй тепер шлях замовлений.

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