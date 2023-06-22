Лайма Вайкуле прямо розповіла про позицію Пугачової щодо війни РФ проти України

Лайма Вайкуле рішуче сказала-вона знає думку Алли Пугачової про війну проти України, яку розв'язала країна-агресор Росія.

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Лайма Вайкуле розповіла про позицію Алли Пугачової стосовно війни в Україні / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарна радянська естрадна співачка Алла Пугачова регулярно натякала на те, що поділяє погляди свого чоловіка – коміка Максима Галкіна, який люто підтримує український народ у його війні проти країни-агресора Росії. Відповісти за колегу і близьку подругу спробувала не менш легендарна латвійська співачка Лайма Вайкуле в програмі "Знаменитість. Без фільтрів" на місцевому ТБ.

"Я просто знаю думку Алли і її чоловіка думку. Що ми шукаємо в друзях? Щоб ми думали однаково - однаково оцінювали погане і хороше. Коли це зникає, немає довіри, так зникають друзі і знайомі", – сказала Вайкуле.

Вона також розповіла, що Пугачова і Галкін планують приїхати до неї влітку в Латвію в гості. Цілком ймовірно, зіркове подружжя відвідають її естрадний фестиваль "Рандеву", на якому в цьому році виступатимуть в основному українські артисти.

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Нагадаємо, раніше Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що Комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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