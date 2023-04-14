"Відчепіться від Алли, від Галкіна": Вайкуле прямо відповіла, чи жертвує Пугачова на потреби ЗСУ

Латвійська співачка і подруга Алли Пугачової – Лайма Вайкуле – чесно зізналася, чи жертвувала та гроші Збройним силам України.

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Лайма Вайкуле і Алла Пугачова / колаж фото УНІАН

Легендарна балтійська співачка і стара подруга радянської / російської естрадної зірки Алли Пугачової – Лайма Вайкуле - чесно зізналася, чи жертвувала та свої гроші на потреби ВСУ.

"Аллу зараз перевірятиме прокуратура (країни-агресора Росії – Главред). Відчепіться ви від Алли. Відчепіться від цих чудових людей. Звідки ви взяли, що потрібно перевіряти, чи платить Алла українській армії. Захоче - заплатить, не захоче – не заплатить. Правда, я знаю, що вона цього не робила", – розповіла вона.

Вайкуле особливо напирала на те, що Пугачова вже давно не гастролює і у неї нібито немає грошей на пожертвування на потреби ЗСУ.

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"Вона ж не працює. Ви знаєте про це? Звідки вона візьме гроші на те, щоб комусь відправляти? Хочеться сказати, що вона навіть мені не давала грошей, коли у мене була проблема. Хотіла придбати велику картину. Я жартую. Це все - жарти. Я вас розважаю. Відчепіться від Алли, від Меладзе, від Галкіна, від мене зі своїми дурними питаннями", – підсумувала співачка.

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