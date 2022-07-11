Латвійський співак показав, як насправді виглядають Пугачова з Галкіним

Алла Пугачова і Максим Галкін зараз - як виглядає зоряна пара / instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен і комік Максим Галкін, який засудив війну в Україні і злочинну політику Кремля, закінчив вельми успішний концертний тур в Ізраїлі, і відправився разом з сім'єю в Латвію. Там його також очікують виступи.

Незважаючи на опальне становище на їх батьківщині, що зганьбилася на весь світ, Алла Пугачова і Максим Галкін продовжують вести світське життя. Нещодавно вони відвідали дводенний концерт латвійського співака Інтарса Бусуліса в Юрмалі. На виступ в концертному залі Дзінтарі зіркова пара прийшла в парних монохромних луках.

Примадонна одягла стильні бриджі під шкіру, топ і кардиган чорного кольору, Галкін - чорні джинси і джинсовий піджак, і білу футболку. У такому вигляді вони "засвітилися" на знімках з Бусулісом на його сторінці в Instagram.

Такі випадкові фото в черговий раз ставлять крапку в суперечці про те, як же насправді виглядає Пугачова. Якщо на офіційних сторінках зоряної пари з'являються знімки з ретушшю, то ці кадри наочно демонструють - незважаючи на значну різницю у віці (Пугачова старше обранця на 27 років), Галкін та Алла Борисівна виглядають практично ровесниками.

Знаменитості ретельно стежать за собою, що дає досить помітні плоди.

Алла Пугачова і Максим Галкін зараз - як виглядає зоряна пара / instagram.com/intarsbusulis

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Раніше співак Олександр Розенбаум відмовився критикувати артистів, які покинули Росію після початку війни в Україні, в числі яких опинилася Алла Пугачова. Її музикант назвав своєю "коханою людиною".

Також в мережі з'явилися рідкісні знімки 2-річної внучки Алли Пугачової, яка вражає неймовірною схожістю зі своєю зірковою родичкою.

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