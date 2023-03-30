Лана Дель Рей виходить заміж через пару місяців після знайомства з нареченим - ЗМІ

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Лана Дель Рей заручилася з Еваном Вінікером / instagram.com/lofficielusa

Американська співачка Лана Дель Рей вирішила вити гніздечко - вона прийняла пропозицію руки і серця від Евана Вінікера, музичного агента і музиканта гурту Steel Train. Про це повідомляє видання Billboard з посиланням на власні джерела.

Також на користь цього говорить і недавній вихід артистки у світ - на червоній доріжці гала-концерту Billboard Women In Music вона з'явилася в білій сукні і з обручкою на пальці.

Дель Рей і Вінікер познайомилися кілька місяців тому, ймовірно, завдяки їх спільному знайомому Джеку Антонофф, який брав участь у записі нового студійного альбому Лани (його реліз відбувся менше тижня тому).

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Відносини артистів залишаються таємницею за сімома печатками. За їх короткі стосунки вони лише кілька разів були помічені на публіці разом, проте поводилися стримано.

Дель Рей і Вінікер, як і їхні офіційні представники, поки радісну новину про заручини не коментують. Для Лани це буде перший офіційний шлюб у разі підтвердження чуток.

Еван Вінікер - наречений Лани Дель Рей / instagram.com/evanwiniker

Раніше Ірина Білик підігріла чутки про своє возз'єднання з хореографом Дмитром Коляденком - вони були парою на початку двохтисячних, але розлучилися через постійні скандали на підставі ревнощів.

Також стало відомо, що 28-річна модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у 2022 році, вийшла заміж за свого таємничого обранця.

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