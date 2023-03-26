Тепер місіс: Міс Україна-Всесвіт вийшла заміж

Вікторія Апанасенко поєднала себе узами шлюбу через місяць після заручин.

Вікторія Апанасенко вийшла заміж / instagram.com/crystal.viktoria

28-річна модель Вікторія Апанасенко представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у 2022 році. Тоді про неї дізнався весь світ, і у вродливої українки з'явилося безліч шанувальників.

Однак у них немає ні найменших шансів - Апанасенко вийшла заміж за коханого чоловіка. У лютому вона отримала пропозицію руки і серця, а 23 березня зіграла весілля. Фото, на якому вона тримається з чоловіком за руки, Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram через кілька днів після церемонії, щоб довше насолодитися своїм щастям.

Апанасенко стримано розповідала про свого обранця - фанатам модель так достеменно невідомо ні його ім'я, ні професія. Вікторія відзначала лише, що він не пов'язаний з політикою і шоу-бізнесом.

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Своє весілля модель також не стала коментувати - вона написала лише дату одруження, показала святковий букет і зачіску. Чи варто чекати фото у весільній сукні, поки невідомо.

З важливою сімейною подією Вікторію Апанасенко в коментарях привітали Наталка Денисенко, Анна Олицька, Світлана Готочкіна, Юлія Магдич та ін.

Вікторія Апанасенко вийшла заміж / instagram.com/crystal.viktoria

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