Хтось наврочив: через 2 дні після ДТП у Насті Приходько сталося нове нещастя

Анастасію Приходько останнім часом переслідують невдачі.

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Настя Приходько новини - на концерті Приходько сталося нещастя / колаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

У ніч на 16 квітня Анастасія Приходько потрапила в ДТП. Нещасний випадок сильно налякав її, але, на жаль, на цьому її смуга невдач не закінчилася.

У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що на її концерті в місті Чигирин сталося нове нещастя. Просто під час виступу Приходько на сцені вибухнув один із прожекторів.

Аварію і вибух співачка не вважає збігами - два нещасних випадки за такий короткий проміжок часу привели Анастасію до думки, що тут можуть бути замішані якісь потойбічні сили. Втім, артистка вирішила цьому чинити опір за допомогою релігії.

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"В мене під час концерту вибухнув прожектор... Що не день, то якісь пригоди... Треба у церкву!!! Дякую, Чигирин, за підтримку", - написала Настя Приходько.

Настя Приходько новини - на концерті Приходько сталося нещастя / instagram.com/prykhodko_official

Хто така Анастасія Приходько Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

Настя Приходько - останні новини:

Раніше українська співачка Анастасія Приходько викрила циніка Шепелєва - вона розповіла, яким чином білоруський ведучий заробив собі місце на пропагандистському телебаченні.

Також Настя Приходько розповіла, як їй "помстився Порошенко" за судовий розгляд у зв'язку зі зйомкою артистки в передвиборчому ролику експрезидента в 2018 році.

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