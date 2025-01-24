Хто така Анна Жук, яка загинула в трагічній ДТП - що відомо

Анна Жук була справжньою патріоткою України.

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Анна Жук - хто така / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Жук

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Як загинула Анна Жук

Чим вона займалася

Сьогодні, 24 січня, українська блогерка Анна Жук, яку знали, як Аннет, загинула в трагічній ДТП.

Анна завжди публічно висловлювала патріотизм і активно вела свою сторінку в Instagram, на неї підписано понад 370 тисяч осіб, але наразі її акаунт закрито.

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Жук та її чоловік, який молодший за неї на 14 років, виховували трьох чудових синів і жили в Харкові.

"У нас зовсім немає ніякої різниці у віці. Він багато чого мене вчить, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина, якщо я не помиляюся, шість років служив у церкві. Він справді віруюча і добра людина. Максимально спокійна, а я, навпаки, більш активна, як вертоліт. Але між нами є баланс, як ваги за знаком зодіаку. Я, мабуть, знайшла свою рівновагу", - говорила раніше Аннет.

Анна займалася волонтерством і 2023 року навіть приїхала до Херсона, щоб врятувати пенсіонерів і тварин. А також отримала важливу нагороду "За сприяння армії" від головнокомандувача ЗСУ.

"Дякую найкращій аудиторії. Дякую найкращій аудиторії, дякую від імені кожного хлопця, якому ми допомогли за цей час війни, дякую за ваші щирі серця і за добру душу", - зазначила тоді Жук.

Загибель Анни Жук в аварії - останні новини

Як повідомляв Главред, Анна Жук загинула у власній машині на місці аварії. Вона перебувала на передньому пасажирському сидінні. За попередніми даними, за кермом був її коханий, який не впорався з керуванням і під час обгону влетів у фуру. На задньому сидінні був старший син блогерки, він живий, але травмований.

Пізніше відомі блогери чуйно відреагували на загибель Анни Жук. Усі просто шоковані через те, що трапилося. Багато хто не може стримати своїх сліз, говорячи про те, якою чудовою людиною була Анна.

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