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Ксенія Мішина розкрила подробиці про батька її 9-річного сина Платона

12 січня 2022, 11:30

Актриса розповіла про непрості стосунки і кармічний зв'язок з чоловіками.

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Ксенія Мішина назвала ім'я батька свого сина Платона / instagram.com/misha.k.ua

Учасниця проєкту Холостячка, актриса Ксенія Мішина відкрила завісу таємниці, і розповіла про особливості відносин з батьком її сина Платона.

Артистка виховує дев'ятирічного хлопчика самостійно, а особистість його батька Мішина зберігає в секреті.

В інтерв'ю для Аліни Доротюк Ксенія Мішина розповіла про складні взаємини з батьком Платона і звідки у хлопчика по батькові Олександрович.

Відомо, що за все життя Платона тато хлопчика його жодного разу не бачив. І, на жаль, не сильно прагне. Відносини Мішиної з колишнім коханим були складними, але актриса впевнена, що не буде перешкоджати, якщо побачить, що батько готовий впустити сина в своє життя: "Якщо батько з'явиться в нормальному, позитивному ракурсі в нашому житті, якщо не буде погрожувати, грубіянити і що він там раніше робив... Я чому раніше забороняла спілкуватися, тому що це було абьюзерство, це було не нормально. Якщо це буде в позитивному руслі, я не буду перешкоджати цьому. Я буду навіть рада, якщо батько з'явиться в певний момент в його житті, і їх відносини будуть розвиватися".

Великою історією кохання відносини Мішиної з батьком Платона назвати складно, принаймні коли вони тільки зароджувалися: "Коли я зустріла батька Платона, я до нього нічого не відчула. Я відчула через час. Я керувалася своїм розумом. Він мені допомагав, він за мною доглядав, він мені був зручний, а потім у мене виникли до нього великі почуття. А потім я йому сказала: "Ти знаєш, Саша, я люблю тебе". Його теж звали Саша".

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Раніше була думка, що Ксенія Мішина навмисно дала своєму синові Платону при народженні таке ж по батькові, як і у неї самої. Однак актриса зізналася, що її батька звуть Олександр, і батька Платона також звуть Олександр, і в її житті було безліч значущих моментів і кармічних зв'язків з чоловіками на ім'я Саша.

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