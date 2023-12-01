"Крим - Кримська область": блогерка Верба зганьбилася незнанням георгафії України

Блогерка Верба не знає, що Крим - це Автономна Республіка.

https://glavred.net/stars/krym-krymskaya-oblast-blogersha-verba-opozorilas-neznaniem-georgafii-ukrainy-10521352.html Посилання скопійоване

Юлія Верба не знає програми 6 класу / Колаж: Главред, фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Скандальна Українська блогерка Юлія Верба, яка стала популярною завдяки покупці дорогого Мерседеса і нескінченних хвастощів в соціальних мережах, потрапила в чергову ганебну ситуацію.

Цього разу вона зганьбилася незнанням програми 6-го класу, а саме географії України.

Знаменитість стала учасницею опитування від блогера Марії Паньків, яка розпитує перехожих на вулиці загальновідомі факти. Паньків запитала у Верби скільки областей в Україні. На що 20-річна блогерка, яка відмінно розбирається в брендах, відповіла:

відео дня

"Боже, я не знаю. Це жах. Мені дуже соромно", - сказала блогерка.

Пізніше вона все-таки повідомила, що областей в Україні 25. Ведуча виправила її, що майже правильно. А адже в Україні 24 області. "І Крим. Значить 25!"- тоді додала Верба.

Коли ж у блогерки запитали, Крим - це яка область, вона відповіла: "Кримська, ні? Донецька?"- заявила Верба.

Тоді Паньків відповіла, що Крим – це Автономна Республіка: "Ага, значить, це вона собі окремо просто. Не область", - схаменулася Верба.

Раніше Главред писав про те, що скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.

Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал з покупкою лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато її підписники порахували не на часі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.