"Крим - Кримська область": блогерка Верба зганьбилася незнанням георгафії України

Скандальна Українська блогерка Юлія Верба, яка стала популярною завдяки покупці дорогого Мерседеса і нескінченних хвастощів в соціальних мережах, потрапила в чергову ганебну ситуацію.
Цього разу вона зганьбилася незнанням програми 6-го класу, а саме географії України.
Знаменитість стала учасницею опитування від блогера Марії Паньків, яка розпитує перехожих на вулиці загальновідомі факти. Паньків запитала у Верби скільки областей в Україні. На що 20-річна блогерка, яка відмінно розбирається в брендах, відповіла:
"Боже, я не знаю. Це жах. Мені дуже соромно", - сказала блогерка.
Пізніше вона все-таки повідомила, що областей в Україні 25. Ведуча виправила її, що майже правильно. А адже в Україні 24 області. "І Крим. Значить 25!"- тоді додала Верба.
Коли ж у блогерки запитали, Крим - це яка область, вона відповіла: "Кримська, ні? Донецька?"- заявила Верба.
Тоді Паньків відповіла, що Крим – це Автономна Республіка: "Ага, значить, це вона собі окремо просто. Не область", - схаменулася Верба.
Раніше Главред писав про те, що скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.
Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал з покупкою лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато її підписники порахували не на часі.
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